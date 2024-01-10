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Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
На Харьковском направлении зоны специальной военной операции героически погиб Кирилл Конаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T21:47
2024-01-10T21:47
2024-01-10T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. На Харьковском направлении зоны специальной военной операции героически погиб Кирилл Конаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Кириллу Максимовичу 8 декабря исполнилось 20 лет. Он некоторое время учился в школе №4. После был призван на срочную службу из города Саки. "Не уклонялся, не петлял - как мужчина пошел служить. После 9 месяцев службы принял решение и подписал контракт. Был направлен в зону СВО на Харьковское направление", - сообщил мэр.Александр Овдиенко пообещал сообщить информацию о похоронах Кирилла Конакова дополнительно и попросил откликнуться его одноклассников."Похороним нашего героя всем городом…", – добавил Овдиенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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утраты, армия и флот, саки, александр овдиенко, крым, новости крыма
Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
В Саках простятся с героем спецоперации Кириллом Конаковым
21:47 10.01.2024 (обновлено: 21:48 10.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. На Харьковском направлении зоны специальной военной операции героически погиб Кирилл Конаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"С глубокой болью в сердце воспринял известие о героической гибели в зоне СВО нашего земляка Конакова Кирилла Максимовича. Погиб как герой, в неравном бою с боевиками нацистов - не отступив, не струсив, не предав. Спасибо тебе, сынок за наш мир...", – написал Овдиенко.
Кириллу Максимовичу 8 декабря исполнилось 20 лет. Он некоторое время учился в школе №4. После был призван на срочную службу из города Саки.
"Не уклонялся, не петлял - как мужчина пошел служить. После 9 месяцев службы принял решение и подписал контракт. Был направлен в зону СВО на Харьковское направление", - сообщил мэр.
Александр Овдиенко пообещал сообщить информацию о похоронах Кирилла Конакова дополнительно и попросил откликнуться его одноклассников.
"Похороним нашего героя всем городом…", – добавил Овдиенко.
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