https://crimea.ria.ru/20240110/pogib-v-neravnom-boyu-v-sakakh-prostyatsya-s-geroem-svo-kirillom-konakovym-1134101191.html

Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым

Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым

На Харьковском направлении зоны специальной военной операции героически погиб Кирилл Конаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T21:47

2024-01-10T21:47

2024-01-10T21:48

утраты

армия и флот

саки

александр овдиенко

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. На Харьковском направлении зоны специальной военной операции героически погиб Кирилл Конаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Кириллу Максимовичу 8 декабря исполнилось 20 лет. Он некоторое время учился в школе №4. После был призван на срочную службу из города Саки. "Не уклонялся, не петлял - как мужчина пошел служить. После 9 месяцев службы принял решение и подписал контракт. Был направлен в зону СВО на Харьковское направление", - сообщил мэр.Александр Овдиенко пообещал сообщить информацию о похоронах Кирилла Конакова дополнительно и попросил откликнуться его одноклассников."Похороним нашего героя всем городом…", – добавил Овдиенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

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утраты, армия и флот, саки, александр овдиенко, крым, новости крыма