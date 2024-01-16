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Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Вениамином Божемовским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T20:36
2024-01-16T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Вениамином Божемовским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вениамин Божемовский родился и провел детство в селах Подгорное и Орлиное Байдарской долины. Окончил школу №47 в Орлином, затем с отличием — Севастопольский колледж информационных технологий по специальности "автомеханик".После прохождения воинской службы по призыву работал на различных предприятиях города. Летом 2023 года принял решение о заключении контракта с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения спецоперации."Последние свои дни воевал на Бахмутском направлении, где сейчас наши войска расширяют зону контроля. В районе Клещеевки идут серьезные бои, наши воины выбивают противника с высот", - добавил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
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михаил развожаев, утраты, севастополь, крым, новости крыма, общество, армия и флот, вооруженные силы россии
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
Севастополь простился с героем СВО ефрейтором Вениамином Божемовским
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Вениамином Божемовским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь ефрейтора Вениамина Денисовича Божемовского. Он геройски погиб в районе Клещеевки в ДНР, ценой своей жизни спас раненого товарища. Будем помнить нашего героя!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Вениамин Божемовский родился и провел детство в селах Подгорное и Орлиное Байдарской долины. Окончил школу №47 в Орлином, затем с отличием — Севастопольский колледж информационных технологий по специальности "автомеханик".
После прохождения воинской службы по призыву работал на различных предприятиях города. Летом 2023 года принял решение о заключении контракта с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения спецоперации.
"Последние свои дни воевал на Бахмутском направлении, где сейчас наши войска расширяют зону контроля. В районе Клещеевки идут серьезные бои, наши воины выбивают противника с высот", - добавил Развожаев.
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