Рейтинг@Mail.ru
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240116/tsenoy-zhizni-spas-tovarischa-sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1134240164.html
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Вениамином Божемовским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T20:36
2024-01-16T20:36
михаил развожаев
утраты
севастополь
крым
новости крыма
общество
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134233485_0:120:647:483_1920x0_80_0_0_e30531f5eb5979def410cc8a54efcd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Вениамином Божемовским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вениамин Божемовский родился и провел детство в селах Подгорное и Орлиное Байдарской долины. Окончил школу №47 в Орлином, затем с отличием — Севастопольский колледж информационных технологий по специальности "автомеханик".После прохождения воинской службы по призыву работал на различных предприятиях города. Летом 2023 года принял решение о заключении контракта с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения спецоперации."Последние свои дни воевал на Бахмутском направлении, где сейчас наши войска расширяют зону контроля. В районе Клещеевки идут серьезные бои, наши воины выбивают противника с высот", - добавил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134233485_0:59:647:544_1920x0_80_0_0_4bd7aa72a851a7c7eb401ecc61f979d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, утраты, севастополь, крым, новости крыма, общество, армия и флот, вооруженные силы россии
Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации

Севастополь простился с героем СВО ефрейтором Вениамином Божемовским

20:36 16.01.2024
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВениамин Божемовский
Вениамин Божемовский
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Вениамином Божемовским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь ефрейтора Вениамина Денисовича Божемовского. Он геройски погиб в районе Клещеевки в ДНР, ценой своей жизни спас раненого товарища. Будем помнить нашего героя!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вениамин Божемовский родился и провел детство в селах Подгорное и Орлиное Байдарской долины. Окончил школу №47 в Орлином, затем с отличием — Севастопольский колледж информационных технологий по специальности "автомеханик".
После прохождения воинской службы по призыву работал на различных предприятиях города. Летом 2023 года принял решение о заключении контракта с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения спецоперации.
"Последние свои дни воевал на Бахмутском направлении, где сейчас наши войска расширяют зону контроля. В районе Клещеевки идут серьезные бои, наши воины выбивают противника с высот", - добавил Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
Михаил РазвожаевУтратыСевастопольКрымНовости КрымаОбществоАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
20:36Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
20:19На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей
20:02В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресов
19:37Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
19:19Камнепад накрыл машину в горах: один человек погиб и двое пострадали
19:05Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
18:39Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар
18:32В поселке Нижняя Героевка в Керчи вода вновь подходит к жилым домам
18:28Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
18:19РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов
18:15Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов
17:59В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
17:57Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией
17:42Экономика России вышла на траекторию устойчивого роста - Мишустин
17:38В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым
17:28Простые советы для безопасных крещенских купаний - инфографика
17:15Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети
17:05Офицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста
16:43В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
Лента новостейМолния