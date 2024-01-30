В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным
В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Александра Фандюшина
15:52 30.01.2024 (обновлено: 15:53 30.01.2024)
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи простились с Героем СВО Александром Анатольевичем ФАНДЮШИНЫМ
© Telegram Святослав Брусаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Александром Фандюшиным, погибшим в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Александр родился 21 августа 1990 года в Керчи. В 2005 году закончил школу №4, затем получил образование по специальности "Локомотивы" в Славянском железнодорожном техникуме в Донецкой области. Заочно учился в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта, работал в Керченском локомотивном депо. Позже был главным энергетиком на космодроме "Восточный", работал на строительных объектах России.
"По воле сердца ушел защищать Родину. 6 января 2024 года погиб при исполнении воинского долга. Село Работино Запорожской области стало последним местом пребывания Героя. Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем", - написал Брусаков.
Накануне в Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий, который ушел защищать Родину в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он погиб на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.
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