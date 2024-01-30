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В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным
В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным - РИА Новости Крым, 30.01.2024
В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным
В Керчи простились с героем спецоперации Александром Фандюшиным, погибшим в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T15:52
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утраты
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крепость керчь
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святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Александром Фандюшиным, погибшим в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Александр родился 21 августа 1990 года в Керчи. В 2005 году закончил школу №4, затем получил образование по специальности "Локомотивы" в Славянском железнодорожном техникуме в Донецкой области. Заочно учился в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта, работал в Керченском локомотивном депо. Позже был главным энергетиком на космодроме "Восточный", работал на строительных объектах России. Накануне в Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий, который ушел защищать Родину в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он погиб на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВОВ Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом ЧимонинымСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВО
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утраты, крым, крепость керчь, керчь, святослав брусаков, общество, герои сво
В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Александра Фандюшина

15:52 30.01.2024 (обновлено: 15:53 30.01.2024)
 
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи простились с Героем СВО Александром Анатольевичем ФАНДЮШИНЫМ
В Керчи простились с Героем СВО Александром Анатольевичем ФАНДЮШИНЫМ
© Telegram Святослав Брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Александром Фандюшиным, погибшим в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Александр родился 21 августа 1990 года в Керчи. В 2005 году закончил школу №4, затем получил образование по специальности "Локомотивы" в Славянском железнодорожном техникуме в Донецкой области. Заочно учился в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта, работал в Керченском локомотивном депо. Позже был главным энергетиком на космодроме "Восточный", работал на строительных объектах России.
"По воле сердца ушел защищать Родину. 6 января 2024 года погиб при исполнении воинского долга. Село Работино Запорожской области стало последним местом пребывания Героя. Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем", - написал Брусаков.
Накануне в Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий, который ушел защищать Родину в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он погиб на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.
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