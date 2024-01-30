https://crimea.ria.ru/20240130/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-fandyushinym-1134563603.html

В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным

В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным - РИА Новости Крым, 30.01.2024

В Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным

В Керчи простились с героем спецоперации Александром Фандюшиным, погибшим в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T15:52

2024-01-30T15:52

2024-01-30T15:53

утраты

крым

крепость керчь

керчь

святослав брусаков

общество

герои сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134563697_0:22:375:233_1920x0_80_0_0_84f3e0d54bbba2476ed015a786463aa9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Александром Фандюшиным, погибшим в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Александр родился 21 августа 1990 года в Керчи. В 2005 году закончил школу №4, затем получил образование по специальности "Локомотивы" в Славянском железнодорожном техникуме в Донецкой области. Заочно учился в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта, работал в Керченском локомотивном депо. Позже был главным энергетиком на космодроме "Восточный", работал на строительных объектах России. Накануне в Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий, который ушел защищать Родину в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он погиб на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВОВ Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом ЧимонинымСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВО

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, крым, крепость керчь, керчь, святослав брусаков, общество, герои сво