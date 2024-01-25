Сражался, как истинный патриот: в Алуште проводили героя СВО Ожиганова
В Алуште простились с героем спецоперации Русланом Ожигановым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции, командира танка танкового батальона 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады Руслана Ожиганова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
Руслан родился и вырос в селе Великая Знаменка Каменко-Днепровского района Запорожской области. В Алушту он переехал в 17 лет. Работал в "Крымгазсети", а в октябре 2022 года был мобилизован и отправился в зону спецоперации. Ожиганов был с младшим сержантом Вооруженных сил Российской Федерации.
"Ожиганов Руслан Владимирович был настоящим патриотом. Он сражался, как истинный патриот, был командиром танка танкового батальона 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Погиб 30 декабря 2023 года. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", - написала Огнева в своем Telegram-канале.
В четверг в Севастополе простились с добровольцем, героем спецоперации, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.
© Пресс-служба администрации АлуштыВ Алуште простились с героем СВО Русланом Ожигановым
© Пресс-служба администрации Алушты
В Алуште простились с героем СВО Русланом Ожигановым
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