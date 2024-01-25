https://crimea.ria.ru/20240125/srazhalsya-kak-istinnyy-patriot-v-alushte-provodili-geroya-svo-ozhiganova-1134460976.html

Сражался, как истинный патриот: в Алуште проводили героя СВО Ожиганова

Сражался, как истинный патриот: в Алуште проводили героя СВО Ожиганова - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Сражался, как истинный патриот: в Алуште проводили героя СВО Ожиганова

Героя специальной военной операции, командира танка танкового батальона 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады Руслана Ожиганова проводили в последний... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T18:27

2024-01-25T18:27

2024-01-25T18:27

крым

алушта

герои сво

галина огнева

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции, командира танка танкового батальона 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады Руслана Ожиганова проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.Руслан родился и вырос в селе Великая Знаменка Каменко-Днепровского района Запорожской области. В Алушту он переехал в 17 лет. Работал в "Крымгазсети", а в октябре 2022 года был мобилизован и отправился в зону спецоперации. Ожиганов был с младшим сержантом Вооруженных сил Российской Федерации.В четверг в Севастополе простились с добровольцем, героем спецоперации, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом ДуровымПогиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом КонаковымПутин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России

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алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, герои сво, галина огнева, утраты, общество