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В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым
В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T17:38
2024-01-16T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг перед Отчизной, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Эдуард родился в Симферополе, но всю жизнь прожил в Алуште. После школы закончил Алуштинское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище и получил специальность повара.Глава администрации города выразила слова соболезнования родным и близким погибшего."Скорблю вместе с вами. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУВ Саках простились с героем СВО Валерием Багмет800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки
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утраты, алушта, крым, новости, новости крыма, общество, вооруженные силы россии, армия и флот
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым

В Алуште простились с героически погибшим в зоне спецоперации земляком

17:38 16.01.2024
 
© Telegram-канал Галины ОгневойЭдуард Дуров
Эдуард Дуров
© Telegram-канал Галины Огневой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг перед Отчизной, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

"Сегодня алуштинцы простились с рядовым Вооруженных сил Российской Федерации Дуровым Эдуардом Анатольевичем, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции", - сказала она.

Эдуард родился в Симферополе, но всю жизнь прожил в Алуште. После школы закончил Алуштинское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище и получил специальность повара.

"По окончанию училища ушел в армию, служил в Воздушно-десантных войсках. Работал в строительных организациях и охранном предприятии. Состоял в казачьем обществе "Казачья сила", - написала Галина Огнева в своем Telegram-канале.

Глава администрации города выразила слова соболезнования родным и близким погибшего.
"Скорблю вместе с вами. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", заключила она.
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