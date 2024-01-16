https://crimea.ria.ru/20240116/v-alushte-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-eduardom-durovym-1134233773.html
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым
В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T17:38
2024-01-16T17:38
2024-01-16T17:38
утраты
алушта
крым
новости
новости крыма
общество
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134233649_0:326:905:835_1920x0_80_0_0_623b4b4a620fadde9ed3be0189fe14de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг перед Отчизной, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Эдуард родился в Симферополе, но всю жизнь прожил в Алуште. После школы закончил Алуштинское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище и получил специальность повара.Глава администрации города выразила слова соболезнования родным и близким погибшего."Скорблю вместе с вами. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУВ Саках простились с героем СВО Валерием Багмет800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134233649_0:241:905:920_1920x0_80_0_0_1740b831f197cda0bd3772cbd6f9684a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, алушта, крым, новости, новости крыма, общество, вооруженные силы россии, армия и флот
В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым
В Алуште простились с героически погибшим в зоне спецоперации земляком
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг перед Отчизной, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Сегодня алуштинцы простились с рядовым Вооруженных сил Российской Федерации Дуровым Эдуардом Анатольевичем, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции", - сказала она.
Эдуард родился в Симферополе, но всю жизнь прожил в Алуште. После школы закончил Алуштинское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище и получил специальность повара.
"По окончанию училища ушел в армию, служил в Воздушно-десантных войсках. Работал в строительных организациях и охранном предприятии. Состоял в казачьем обществе "Казачья сила", - написала Галина Огнева в своем Telegram-канале.
Глава администрации города выразила слова соболезнования родным и близким погибшего.
"Скорблю вместе с вами. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", заключила она.
Читайте также на РИА Новости Крым: