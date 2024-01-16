https://crimea.ria.ru/20240116/v-alushte-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-eduardom-durovym-1134233773.html

В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым

В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В Алуште простились с героем спецоперации Эдуардом Дуровым

В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T17:38

2024-01-16T17:38

2024-01-16T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем, погибшим в зоне специальной военной операции. Рядовой Вооруженных сил России, алуштинец Эдуард Дуров до конца исполнял свой долг перед Отчизной, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Эдуард родился в Симферополе, но всю жизнь прожил в Алуште. После школы закончил Алуштинское профессионально-техническое торгово-кулинарное училище и получил специальность повара.Глава администрации города выразила слова соболезнования родным и близким погибшего."Скорблю вместе с вами. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУВ Саках простились с героем СВО Валерием Багмет800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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