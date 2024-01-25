https://crimea.ria.ru/20240125/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-lnr-dobrovoltsem-alekseem-chumakovym-1134459873.html

В Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым

В Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым - РИА Новости Крым, 25.01.2024

В Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым

В Севастополе простились с героем спецоперации, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T17:51

2024-01-25T17:51

2024-01-25T17:51

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Алексей родился вырос в Балаклаве. В 2014 году окончил школу №33, затем СевГУ. После университета и срочной службы работал на одной из атомных электростанций на материке и на предприятиях в Московской области.На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество