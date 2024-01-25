В Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым
В Севастополе простились с героем спецоперации ефрейтором Алексеем Чумаковым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОкопная свеча
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Алексей родился вырос в Балаклаве. В 2014 году окончил школу №33, затем СевГУ. После университета и срочной службы работал на одной из атомных электростанций на материке и на предприятиях в Московской области.
"В сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО. Алексей Андреевич Чумаков геройски погиб в районе ст. Куземовка Сватовского района ЛНР. Будем помнить нашего героя!" - написал губернатор.
На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым
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