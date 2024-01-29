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Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации
Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T18:31
2024-01-29T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Герой спецоперации был коренным севастопольцем. В 1997 окончил школу № 49, затем Севастопольский индустриальный колледж. После прохождения срочной военной службы Руслан Вермий работал механиком в Севтранстресте.В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Руслан Вермий пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Погиб он на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.В Бахчисарае в понедельник простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
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Новости
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РИА Новости Крым
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утраты, севастополь, герои сво, новости крыма, михаил развожаев, общество
Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с гвардии ефрейтором Русланом Вермий

18:31 29.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с гвардии ефрейтором Русланом Вермий
В Севастополе простились с гвардии ефрейтором Русланом Вермий
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора Руслана Николаевича Вермий", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Герой спецоперации был коренным севастопольцем. В 1997 окончил школу № 49, затем Севастопольский индустриальный колледж. После прохождения срочной военной службы Руслан Вермий работал механиком в Севтранстресте.
В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Руслан Вермий пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Погиб он на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.
В Бахчисарае в понедельник простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой.
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УтратыСевастопольГерои СВОНовости КрымаМихаил РазвожаевОбщество
 
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