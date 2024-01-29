https://crimea.ria.ru/20240129/pogib-na-boevom-postu-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1134542715.html

Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации

Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T18:31

2024-01-29T18:31

2024-01-29T18:31

утраты

севастополь

герои сво

новости крыма

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии ефрейтором Русланом Вермий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Герой спецоперации был коренным севастопольцем. В 1997 окончил школу № 49, затем Севастопольский индустриальный колледж. После прохождения срочной военной службы Руслан Вермий работал механиком в Севтранстресте.В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Руслан Вермий пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Погиб он на боевом посту возле поселка Кардашинка на Херсонщине.В Бахчисарае в понедельник простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, герои сво, новости крыма, михаил развожаев, общество