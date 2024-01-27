https://crimea.ria.ru/20240127/v-sevastopole-prostilis-s-gvardii-serzhantom-maksimom-chimoninym-1134503395.html
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T17:39
2024-01-27T17:39
2024-01-27T17:39
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242480_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_baa3b4ebd898a28941c56e460e33a06d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Максим родился и провел детство в Подольске Московской области, рассказал Развожаев. В 1986 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу №14. После школы был призван на военную службу, после чего некоторое время продолжал служить по контракту, в том числе в составе воинского контингента в одной из зарубежных стран.С середины 90-х годов Максим Чимонин проходил службу в знаменитом севастопольском подразделении ОМОН "Беркут", где зарекомендовал себя подготовленным воином, грамотным специалистом, прекрасным товарищем. Заслуженно и с гордостью носил краповый берет. После увольнения из подразделения работал на предприятиях города, в сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и был направлен в зону проведения СВОВ четверг в Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242480_132:0:1572:1080_1920x0_80_0_0_487ddceeb7f2b3063d43344e212a567d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, память, утраты
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В Севастополе простились с героем СВО гвардии сержантом Максимом Чимониным
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Максим родился и провел детство в Подольске Московской области, рассказал Развожаев. В 1986 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу №14. После школы был призван на военную службу, после чего некоторое время продолжал служить по контракту, в том числе в составе воинского контингента в одной из зарубежных стран.
С середины 90-х годов Максим Чимонин проходил службу в знаменитом севастопольском подразделении ОМОН "Беркут", где зарекомендовал себя подготовленным воином, грамотным специалистом, прекрасным товарищем. Заслуженно и с гордостью носил краповый берет. После увольнения из подразделения работал на предприятиях города, в сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и был направлен в зону проведения СВО
"Имея прекрасную военную подготовку, пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Максим Николаевич погиб на боевом посту на Херсонском направлении. Вечная память воину!" – написал Развожаев.
В четверг в Севастополе простились
с погибшим в ЛНР добровольцем, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.
На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина
. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.
Читайте также на РИА Новости Крым: