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В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T17:39
2024-01-27T17:39
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Максим родился и провел детство в Подольске Московской области, рассказал Развожаев. В 1986 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу №14. После школы был призван на военную службу, после чего некоторое время продолжал служить по контракту, в том числе в составе воинского контингента в одной из зарубежных стран.С середины 90-х годов Максим Чимонин проходил службу в знаменитом севастопольском подразделении ОМОН "Беркут", где зарекомендовал себя подготовленным воином, грамотным специалистом, прекрасным товарищем. Заслуженно и с гордостью носил краповый берет. После увольнения из подразделения работал на предприятиях города, в сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и был направлен в зону проведения СВОВ четверг в Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
севастополь, михаил развожаев, память, утраты
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным

В Севастополе простились с героем СВО гвардии сержантом Максимом Чимониным

17:39 27.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Максим родился и провел детство в Подольске Московской области, рассказал Развожаев. В 1986 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу №14. После школы был призван на военную службу, после чего некоторое время продолжал служить по контракту, в том числе в составе воинского контингента в одной из зарубежных стран.
С середины 90-х годов Максим Чимонин проходил службу в знаменитом севастопольском подразделении ОМОН "Беркут", где зарекомендовал себя подготовленным воином, грамотным специалистом, прекрасным товарищем. Заслуженно и с гордостью носил краповый берет. После увольнения из подразделения работал на предприятиях города, в сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и был направлен в зону проведения СВО

"Имея прекрасную военную подготовку, пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Максим Николаевич погиб на боевом посту на Херсонском направлении. Вечная память воину!" – написал Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
В четверг в Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.
На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.
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СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтраты
 
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