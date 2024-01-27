https://crimea.ria.ru/20240127/v-sevastopole-prostilis-s-gvardii-serzhantom-maksimom-chimoninym-1134503395.html

В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным

В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным - РИА Новости Крым, 27.01.2024

В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным

В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T17:39

2024-01-27T17:39

2024-01-27T17:39

севастополь

михаил развожаев

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, гвардии сержантом Максимом Чимониным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Максим родился и провел детство в Подольске Московской области, рассказал Развожаев. В 1986 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу №14. После школы был призван на военную службу, после чего некоторое время продолжал служить по контракту, в том числе в составе воинского контингента в одной из зарубежных стран.С середины 90-х годов Максим Чимонин проходил службу в знаменитом севастопольском подразделении ОМОН "Беркут", где зарекомендовал себя подготовленным воином, грамотным специалистом, прекрасным товарищем. Заслуженно и с гордостью носил краповый берет. После увольнения из подразделения работал на предприятиях города, в сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и был направлен в зону проведения СВОВ четверг в Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем, стрелком мотострелкового взвода, ефрейтором Алексеем Чумаковым.На прошлой неделе в Армянске проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО военнослужащего Данила Торбина. Он ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и медалью Жукова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты