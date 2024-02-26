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В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко
В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко
Александра Петренко, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T18:39
2024-02-26T18:39
алушта
утраты
память
галина огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым Александра Петренко, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.Александру Петренко в июле этого года должно было исполниться 54 года. Он родился в семье участника Великой Отечественной войны."В 1989 году был призван в ряды Советской армии, служил в 337 гвардейском парашютно-десантном полку. Будучи на срочной службе, участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе. А также в двух чеченских компаниях", – рассказала Галина Огнева.В Крым Александр Петренко переехал в 2006 году. Работал строителем. С марта 2014 года он участвовал в мероприятиях по охране общественного порядка и охране границы в городе Армянске.В 2018 году переехал в Алушту и стал первым товарищем атамана Изобильненской общины Крымского казачьего союза "Казачья сила".Александр Петренко был награжден за боевые заслуги Черным окопным крестом, а также медалями "За взятие Бахмута", "Участнику битвы за Бахмут", "Бахмутовская мясорубка", "За Отвагу", "За Возвращение Крыма".Два дня назад в Севастополе также простились с героем спецоперации - летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииМемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в КерчиВ Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
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алушта, утраты, память, галина огнева
В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко

Героя спецоперации Александра Петренко проводили в последний путь в Алуште

18:39 26.02.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым Александра Петренко, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.

"Сегодня алуштинцы простились с гвардии рядовым Вооруженных сил Российской Федерации Петренко Александром, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции, – написала мэр в своем Telegram-канале.

Александру Петренко в июле этого года должно было исполниться 54 года. Он родился в семье участника Великой Отечественной войны.
"В 1989 году был призван в ряды Советской армии, служил в 337 гвардейском парашютно-десантном полку. Будучи на срочной службе, участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе. А также в двух чеченских компаниях", – рассказала Галина Огнева.
В Крым Александр Петренко переехал в 2006 году. Работал строителем. С марта 2014 года он участвовал в мероприятиях по охране общественного порядка и охране границы в городе Армянске.
В 2018 году переехал в Алушту и стал первым товарищем атамана Изобильненской общины Крымского казачьего союза "Казачья сила".

"Он сражался как истинный патриот, защищая мирных жителей Херсонской области. Был заместителем командира штурмового взвода, штурмовой роты, десантно-штурмового батальона. Погиб 13 февраля 2024 года", – написала мэр.

Александр Петренко был награжден за боевые заслуги Черным окопным крестом, а также медалями "За взятие Бахмута", "Участнику битвы за Бахмут", "Бахмутовская мясорубка", "За Отвагу", "За Возвращение Крыма".
© Telegram Галина ОгневаАлександр Петренко
Александр Петренко
© Telegram Галина Огнева
Александр Петренко
Два дня назад в Севастополе также простились с героем спецоперации - летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.
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АлуштаУтратыПамятьГалина Огнева
 
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