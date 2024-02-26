https://crimea.ria.ru/20240226/v-alushte-prostilis-s-geroem-svo-aleksandrom-petrenko-1135225179.html

В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко

В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко - РИА Новости Крым, 26.02.2024

В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко

Александра Петренко, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T18:39

2024-02-26T18:39

2024-02-26T18:39

алушта

утраты

память

галина огнева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым Александра Петренко, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.Александру Петренко в июле этого года должно было исполниться 54 года. Он родился в семье участника Великой Отечественной войны."В 1989 году был призван в ряды Советской армии, служил в 337 гвардейском парашютно-десантном полку. Будучи на срочной службе, участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе. А также в двух чеченских компаниях", – рассказала Галина Огнева.В Крым Александр Петренко переехал в 2006 году. Работал строителем. С марта 2014 года он участвовал в мероприятиях по охране общественного порядка и охране границы в городе Армянске.В 2018 году переехал в Алушту и стал первым товарищем атамана Изобильненской общины Крымского казачьего союза "Казачья сила".Александр Петренко был награжден за боевые заслуги Черным окопным крестом, а также медалями "За взятие Бахмута", "Участнику битвы за Бахмут", "Бахмутовская мясорубка", "За Отвагу", "За Возвращение Крыма".Два дня назад в Севастополе также простились с героем спецоперации - летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииМемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в КерчиВ Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, утраты, память, галина огнева