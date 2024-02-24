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В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким
В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким - РИА Новости Крым, 24.02.2024
В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким
В Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T13:48
2024-02-24T13:48
2024-02-24T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в составе своего подразделения капитан Грабовецкий выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции с 2023 года.Федор Грабовецкий уроженец Симферополя, родился в семье военного летчика, еще ребенком переехал вместе с семьей в поселок Кача в Севастополе. Здесь учился в школе, и так как с детства мечтал пойти по стопам отца, то после поступил сначала в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, а потом в Краснодарское высшее военное училище летчиков. Служил "добросовестно и инициативно" в разных авиационных частях ВКС ВС РФ. Выполнял боевые задачи в Сирии.На днях в Феодосии открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского.Читайте также на РИА Новости Крым:"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииВ Севастополе простились с героем СВО Тимуром ВолковымВ Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество, новости сво, воздушно-космический силы (вкс)
В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким
В Севастополе в последний путь проводили капитана ВКС Федора Грабовецкого
13:48 24.02.2024 (обновлено: 13:49 24.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Федор Игоревич Грабовецкий геройски погиб при выполнении боевой задачи. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в составе своего подразделения капитан Грабовецкий выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции с 2023 года.
Федор Грабовецкий уроженец Симферополя, родился в семье военного летчика, еще ребенком переехал вместе с семьей в поселок Кача в Севастополе. Здесь учился в школе, и так как с детства мечтал пойти по стопам отца, то после поступил сначала в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, а потом в Краснодарское высшее военное училище летчиков. Служил "добросовестно и инициативно" в разных авиационных частях ВКС ВС РФ. Выполнял боевые задачи в Сирии.
На днях в Феодосии открыли мемориальную доску
в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского.
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