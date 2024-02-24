https://crimea.ria.ru/20240224/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-zone-svo-letchikom-grabovetskim-1135185995.html

В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким

В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким - РИА Новости Крым, 24.02.2024

В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким

В Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T13:48

2024-02-24T13:48

2024-02-24T13:49

севастополь

михаил развожаев

герои сво

утраты

общество

новости сво

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в составе своего подразделения капитан Грабовецкий выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции с 2023 года.Федор Грабовецкий уроженец Симферополя, родился в семье военного летчика, еще ребенком переехал вместе с семьей в поселок Кача в Севастополе. Здесь учился в школе, и так как с детства мечтал пойти по стопам отца, то после поступил сначала в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, а потом в Краснодарское высшее военное училище летчиков. Служил "добросовестно и инициативно" в разных авиационных частях ВКС ВС РФ. Выполнял боевые задачи в Сирии.На днях в Феодосии открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского.Читайте также на РИА Новости Крым:"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииВ Севастополе простились с героем СВО Тимуром ВолковымВ Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество, новости сво, воздушно-космический силы (вкс)