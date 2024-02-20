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Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии
Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии
Памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта во вторник в феодосийском поселке Приморском, на фасаде школы №7, где учился погибший, сообщили РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта во вторник в феодосийском поселке Приморском, на фасаде школы №7, где учился погибший, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.Дмитрий Курдубановский родился 17 октября 1974 года в Приморском, где окончил школу и с 14 лет трудился на судостроительном заводе "Море". В 1994 году участвовал в боевых действиях в Югославии в составе миротворческих сил ООН. После срочной службы вернулся на завод, а в сентябре 2022 отправился в зону СВО. 25 сентября был принят на должность младшего сержанта в 810 отдельную бригаду морской пехоты 4-ой десантно-штурмовой роты Севастополя. Погиб 23 августа 2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).Читайте также на РИА Новости Крым:РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах военных на СВОГеройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым ГавриленкоПамятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
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РИА Новости Крым
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феодосия, память, утраты, новости сво
Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии

Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии

16:52 20.02.2024 (обновлено: 16:57 20.02.2024)
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта во вторник в феодосийском поселке Приморском, на фасаде школы №7, где учился погибший, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

"Сегодня на территории школы № 7 в Приморском прошла церемония открытия мемориальной доски погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции выпускнику школы Дмитрию Алексеевичу Курдубановскому. Почетное право открыть памятную доску предоставлено семье Дмитрия: жене Наталье, маме Татьяне Петровне и детям Алексею и Юлии", – сказано в сообщении мэрии.

Дмитрий Курдубановский родился 17 октября 1974 года в Приморском, где окончил школу и с 14 лет трудился на судостроительном заводе "Море". В 1994 году участвовал в боевых действиях в Югославии в составе миротворческих сил ООН. После срочной службы вернулся на завод, а в сентябре 2022 отправился в зону СВО. 25 сентября был принят на должность младшего сержанта в 810 отдельную бригаду морской пехоты 4-ой десантно-штурмовой роты Севастополя. Погиб 23 августа 2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
1 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
2 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
3 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
4 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
1 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
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2 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
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3 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
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4 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
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