https://crimea.ria.ru/20240220/memorialnuyu-dosku-v-chest-pogibshego-geroya-svo-otkryli-v-feodosii-1135098891.html

Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии

Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии

Памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта во вторник в феодосийском поселке Приморском, на фасаде школы №7, где учился погибший, сообщили РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T16:52

2024-02-20T16:52

2024-02-20T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта во вторник в феодосийском поселке Приморском, на фасаде школы №7, где учился погибший, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.Дмитрий Курдубановский родился 17 октября 1974 года в Приморском, где окончил школу и с 14 лет трудился на судостроительном заводе "Море". В 1994 году участвовал в боевых действиях в Югославии в составе миротворческих сил ООН. После срочной службы вернулся на завод, а в сентябре 2022 отправился в зону СВО. 25 сентября был принят на должность младшего сержанта в 810 отдельную бригаду морской пехоты 4-ой десантно-штурмовой роты Севастополя. Погиб 23 августа 2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).Читайте также на РИА Новости Крым:РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах военных на СВОГеройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым ГавриленкоПамятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, память, утраты, новости сво