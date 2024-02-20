Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
16:52 20.02.2024 (обновлено: 16:57 20.02.2024)
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта во вторник в феодосийском поселке Приморском, на фасаде школы №7, где учился погибший, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
"Сегодня на территории школы № 7 в Приморском прошла церемония открытия мемориальной доски погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции выпускнику школы Дмитрию Алексеевичу Курдубановскому. Почетное право открыть памятную доску предоставлено семье Дмитрия: жене Наталье, маме Татьяне Петровне и детям Алексею и Юлии", – сказано в сообщении мэрии.
Дмитрий Курдубановский родился 17 октября 1974 года в Приморском, где окончил школу и с 14 лет трудился на судостроительном заводе "Море". В 1994 году участвовал в боевых действиях в Югославии в составе миротворческих сил ООН. После срочной службы вернулся на завод, а в сентябре 2022 отправился в зону СВО. 25 сентября был принят на должность младшего сержанта в 810 отдельную бригаду морской пехоты 4-ой десантно-штурмовой роты Севастополя. Погиб 23 августа 2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
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Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
2 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
3 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZПамятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
4 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
1 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
2 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
3 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
4 из 4
Памятная доска в честь погибшего героя СВО Дмитрия Курдубановского открыта в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
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