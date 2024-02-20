РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах военных на СВО

"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем. Эти взгляды наших героев - настоящая точка опоры для всех, кто встречается с ними, потому что это можно сделать только через фотографию и именно такую фотографию. Это высокопрофессиональное дело на линии фронта, на передовой, притащить туда свет, сделать постановочное фото - это, мне кажется, дорого стоит, это не просто. Спасибо всем, кто причастен", - сказал Киселев РИА Новости.