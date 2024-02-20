РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах военных на СВО
РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах российских воинов в зоне СВО
14:28 20.02.2024 (обновлено: 14:33 20.02.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Информационное агентство РИА Новости представило посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции фотопроект "Защитники".
Выставка представлена в Музее Победы в Москве. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, военкор агентства РИА Новости Олеся Потапова, специальный фотокорреспондент РИА Новости, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев, замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.
"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем. Эти взгляды наших героев - настоящая точка опоры для всех, кто встречается с ними, потому что это можно сделать только через фотографию и именно такую фотографию. Это высокопрофессиональное дело на линии фронта, на передовой, притащить туда свет, сделать постановочное фото - это, мне кажется, дорого стоит, это не просто. Спасибо всем, кто причастен", - сказал Киселев РИА Новости.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
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Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИеромонах Макарий (Смочук). Огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей" вносит батальонный священник отец Макарий, который по собственному почину принял решение нести религиозную службу в зоне СВО. Представлен к медали "За отвагу".
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Иеромонах Макарий (Смочук). Огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей" вносит батальонный священник отец Макарий, который по собственному почину принял решение нести религиозную службу в зоне СВО. Представлен к медали "За отвагу".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
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Посетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
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Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКомандир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго", представлен к медали "За отвагу".
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Командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго", представлен к медали "За отвагу".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКомандир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго" (четвертый слева) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
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Командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго" (четвертый слева) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
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Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
2 из 6
Иеромонах Макарий (Смочук). Огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей" вносит батальонный священник отец Макарий, который по собственному почину принял решение нести религиозную службу в зоне СВО. Представлен к медали "За отвагу".
3 из 6
Посетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
4 из 6
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
5 из 6
Командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго", представлен к медали "За отвагу".
6 из 6
Командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго" (четвертый слева) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Музей Победы совместно с министерством обороны РФ, информационным агентством РИА Новости, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН", движением "ЮНАРМИЯ", "Волонтерами Победы" и "Аргументами Недели" провели конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В конкурсе приняли участии больше 17 тысяч авторов. Киселев подписал открытки с рисунками детей, принявших участие в конкурсе."
В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.