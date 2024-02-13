https://crimea.ria.ru/20240213/geroyski-pogib-v-donbasse-sevastopol-prostilsya-s-ryadovym-gavrilenko-1134918506.html

Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым Гавриленко

Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым Гавриленко - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым Гавриленко

В Севастополе во вторник проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T18:19

2024-02-13T18:19

2024-02-13T18:19

севастополь

герои сво

михаил развожаев

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Василий Гавриленко родился в Сумской области, еще ребенком вместе с семьей переехал в Крым. Он окончил школу в бахчисарайском селе Фурмановка, а затем севастопольское ПТУ по специальности "судосборщик". После срочной службы работал на предприятиях Бахчисарайского и Симферопольского районов. Затем переехал жить в севастопольский поселок Кача. Летом 2023 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО.Во вторник в Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы Крымской войны Владимира Корнилова. В ходе панихиды помолились и за погибших героев специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории простились с десантником Александром ПшеничнымПамятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районеВ Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, герои сво, михаил развожаев, утраты, общество