Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с рядовым Гавриленко
В Севастополе простились в героем спецоперации Василием Гавриленко
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча в православном храме
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Василий Васильевич Гавриленко геройски погиб в бою в районе Невельского в Донецкой Народной Республике. Будем помнить нашего героя", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Васильевича Гавриленко
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Васильевича Гавриленко
Василий Гавриленко родился в Сумской области, еще ребенком вместе с семьей переехал в Крым. Он окончил школу в бахчисарайском селе Фурмановка, а затем севастопольское ПТУ по специальности "судосборщик". После срочной службы работал на предприятиях Бахчисарайского и Симферопольского районов. Затем переехал жить в севастопольский поселок Кача. Летом 2023 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО.
Во вторник в Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы Крымской войны Владимира Корнилова. В ходе панихиды помолились и за погибших героев специальной военной операции.
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