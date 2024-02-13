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В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T16:06
2024-02-13T16:08
севастополь
владимир корнилов
история
крымская война
чф рф (черноморский флот российской федерации)
сергий халюта
общество
герои сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы Крымской войны Владимира Корнилова. В ходе панихиды помолились и за погибших героев специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Панихида прошла у места захоронения адмирала – в нижнем храме собора Святого князя Владимира – усыпальнице адмиралов, расположенном на главном городском холме."Вспоминая Владимира Алексеевича, мы вспомнили всех адмиралов, которые покоятся в этом соборе. Более того, мы помолились о всех вождях и воинах православных, которые на поле брани убиты сейчас. Ведь и сейчас они защищают наше Отечество, не щадят живота своего, дабы мы сохранили свою идентичность, свою правду. А наша правда – это правда Божия. Адмиралы флота российского знали, что они отстаивают, и они наполняли этим мужеством всех своих подчиненных. Мы здесь, чтобы молитвенно воздать им память. И не просто о них помолиться, а получить твердость, которую они имели, в свои сердца. Твердость, мужество, непоколебимость, любовь к Отечеству. Вот что жило в сердцах этих людей и что сейчас нам нужно", – обратился к участникам памятного мероприятия благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта после проведения панихиды.Здесь же прошел митинг с участием представителей духовенства, властей города, командования ЧФ, в том числе замкомандующего Черноморским флотом, контр-адмирала Вячеслава Родионова, и военнослужащих, а также курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, членов Регионального отделения Российского военно-исторического общества, Севастопольского морского собрания, руководства и сотрудников музея героической обороны и освобождения Севастополя.По словам младшего научного сотрудника отдела истории Крымской войны музея обороны Севастополя Антона Ильичева, роль адмирала Корнилова для флота и Севастополя очень велика, и у него всегда есть и будет чему поучиться морякам-черноморцам будущих поколений."Он активно участвовал в подготовке личного состава флота. Его система обучения была нацелена не на зазубривание материала, а понимание как матросами, так и офицерами тех процессов, которые они обеспечивают на корабле", – рассказал Ильичев.Он также подчеркнул, что именно Корнилов дал развитие морской библиотеке Севастополя, так как выступал за то, чтобы у моряков всегда находилось время на дополнительное образование.Владимир Корнилов внес огромный вклад в подготовку Севастополя к обороне в годы Крымской войны (1853 –1956 гг). Возглавил объединенный штаб, соединив силы флота и всего военного гарнизона.5 октября 1854 года во время первой бомбардировки Севастополя Корнилов лично осматривал городские укрепления и был смертельно ранен на Малаховом кургане.Сказанные им тогда последние слова стали знамениты: "Отстаивайте же Севастополь".Читайте также на РИА Новости Крым:Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВОЭкипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертноПамятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
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севастополь, владимир корнилов, история, крымская война, чф рф (черноморский флот российской федерации), сергий халюта, общество, герои сво, новости крыма
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО

В Севастополе почтили память адмирала Владимира Корнилова и героев спецоперации

16:06 13.02.2024 (обновлено: 16:08 13.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы Крымской войны Владимира Корнилова. В ходе панихиды помолились и за погибших героев специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Панихида прошла у места захоронения адмирала – в нижнем храме собора Святого князя Владимира – усыпальнице адмиралов, расположенном на главном городском холме.
"Вспоминая Владимира Алексеевича, мы вспомнили всех адмиралов, которые покоятся в этом соборе. Более того, мы помолились о всех вождях и воинах православных, которые на поле брани убиты сейчас. Ведь и сейчас они защищают наше Отечество, не щадят живота своего, дабы мы сохранили свою идентичность, свою правду. А наша правда – это правда Божия. Адмиралы флота российского знали, что они отстаивают, и они наполняли этим мужеством всех своих подчиненных. Мы здесь, чтобы молитвенно воздать им память. И не просто о них помолиться, а получить твердость, которую они имели, в свои сердца. Твердость, мужество, непоколебимость, любовь к Отечеству. Вот что жило в сердцах этих людей и что сейчас нам нужно", – обратился к участникам памятного мероприятия благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта после проведения панихиды.
© РИА Новости КрымВ Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
Здесь же прошел митинг с участием представителей духовенства, властей города, командования ЧФ, в том числе замкомандующего Черноморским флотом, контр-адмирала Вячеслава Родионова, и военнослужащих, а также курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, членов Регионального отделения Российского военно-исторического общества, Севастопольского морского собрания, руководства и сотрудников музея героической обороны и освобождения Севастополя.
По словам младшего научного сотрудника отдела истории Крымской войны музея обороны Севастополя Антона Ильичева, роль адмирала Корнилова для флота и Севастополя очень велика, и у него всегда есть и будет чему поучиться морякам-черноморцам будущих поколений.
"Он активно участвовал в подготовке личного состава флота. Его система обучения была нацелена не на зазубривание материала, а понимание как матросами, так и офицерами тех процессов, которые они обеспечивают на корабле", – рассказал Ильичев.
Он также подчеркнул, что именно Корнилов дал развитие морской библиотеке Севастополя, так как выступал за то, чтобы у моряков всегда находилось время на дополнительное образование.
© РИА Новости КрымВ Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
Владимир Корнилов внес огромный вклад в подготовку Севастополя к обороне в годы Крымской войны (1853 –1956 гг). Возглавил объединенный штаб, соединив силы флота и всего военного гарнизона.
5 октября 1854 года во время первой бомбардировки Севастополя Корнилов лично осматривал городские укрепления и был смертельно ранен на Малаховом кургане.
Сказанные им тогда последние слова стали знамениты: "Отстаивайте же Севастополь".
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