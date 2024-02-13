https://crimea.ria.ru/20240213/v-sevastopole-proshla-panikhida-po-admiralu-kornilovu-i-geroyam-svo-1134914705.html

В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО

В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО - РИА Новости Крым, 13.02.2024

В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО

В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T16:06

2024-02-13T16:06

2024-02-13T16:08

севастополь

владимир корнилов

история

крымская война

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 218-й годовщины со дня рождения русского адмирала, организатора и руководителя обороны Севастополя в годы Крымской войны Владимира Корнилова. В ходе панихиды помолились и за погибших героев специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Панихида прошла у места захоронения адмирала – в нижнем храме собора Святого князя Владимира – усыпальнице адмиралов, расположенном на главном городском холме."Вспоминая Владимира Алексеевича, мы вспомнили всех адмиралов, которые покоятся в этом соборе. Более того, мы помолились о всех вождях и воинах православных, которые на поле брани убиты сейчас. Ведь и сейчас они защищают наше Отечество, не щадят живота своего, дабы мы сохранили свою идентичность, свою правду. А наша правда – это правда Божия. Адмиралы флота российского знали, что они отстаивают, и они наполняли этим мужеством всех своих подчиненных. Мы здесь, чтобы молитвенно воздать им память. И не просто о них помолиться, а получить твердость, которую они имели, в свои сердца. Твердость, мужество, непоколебимость, любовь к Отечеству. Вот что жило в сердцах этих людей и что сейчас нам нужно", – обратился к участникам памятного мероприятия благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта после проведения панихиды.Здесь же прошел митинг с участием представителей духовенства, властей города, командования ЧФ, в том числе замкомандующего Черноморским флотом, контр-адмирала Вячеслава Родионова, и военнослужащих, а также курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, членов Регионального отделения Российского военно-исторического общества, Севастопольского морского собрания, руководства и сотрудников музея героической обороны и освобождения Севастополя.По словам младшего научного сотрудника отдела истории Крымской войны музея обороны Севастополя Антона Ильичева, роль адмирала Корнилова для флота и Севастополя очень велика, и у него всегда есть и будет чему поучиться морякам-черноморцам будущих поколений."Он активно участвовал в подготовке личного состава флота. Его система обучения была нацелена не на зазубривание материала, а понимание как матросами, так и офицерами тех процессов, которые они обеспечивают на корабле", – рассказал Ильичев.Он также подчеркнул, что именно Корнилов дал развитие морской библиотеке Севастополя, так как выступал за то, чтобы у моряков всегда находилось время на дополнительное образование.Владимир Корнилов внес огромный вклад в подготовку Севастополя к обороне в годы Крымской войны (1853 –1956 гг). Возглавил объединенный штаб, соединив силы флота и всего военного гарнизона.5 октября 1854 года во время первой бомбардировки Севастополя Корнилов лично осматривал городские укрепления и был смертельно ранен на Малаховом кургане.Сказанные им тогда последние слова стали знамениты: "Отстаивайте же Севастополь".Читайте также на РИА Новости Крым:Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВОЭкипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертноПамятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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