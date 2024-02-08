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Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО
Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с уроженцами города, героями спецоперации гвардии младшим сержантом Константином Юрьевичем Бондаренко и старшиной 2 статьи Александром... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T19:31
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память
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с уроженцами города, героями спецоперации гвардии младшим сержантом Константином Юрьевичем Бондаренко и старшиной 2 статьи Александром Николаевичем Карпушкиным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Константин Бондаренко родился и вырос в Севастополе в поселке Андреевка. В 2002 окончил Андреевскую среднюю школу. С детства мечтал о военной службе, старательно готовил себя к ней, занимался спортом, был большим патриотом Севастополя.Александр Карпушкин также родился и вырос в Севастополе. Окончил школу-интернат №14, очень любил военную службу, был воспитанником в военном оркестре. Отслужив срочную военную службу, Александр Николаевич пошел работать в отряд военизированной охраны.Карпушкин был большим патриотом своей страны и родного Севастополя, продолжил губернатор. В 2021 году он подписал контракт о прохождении военной службы в резерве.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощание с героем СВО пройдет в Раздольненском районе КрымаВ Евпатории простились с десантником Александром ПшеничнымПамятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
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РИА Новости Крым
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память, утраты, севастополь, михаил развожаев
Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с героями СВО Константином Бондаренко и Александром Карпушкиным

19:31 08.02.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с уроженцами города, героями спецоперации гвардии младшим сержантом Константином Юрьевичем Бондаренко и старшиной 2 статьи Александром Николаевичем Карпушкиным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Константин Бондаренко родился и вырос в Севастополе в поселке Андреевка. В 2002 окончил Андреевскую среднюю школу. С детства мечтал о военной службе, старательно готовил себя к ней, занимался спортом, был большим патриотом Севастополя.

"После срочной военной службы практически сразу, в сентябре 2022 года, добровольно прибыл военкомат и был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Имея хорошую военную и физическую подготовку, воевал умело и старательно, пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Константин Юрьевич погиб возле Крынок Херсонской области", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Александр Карпушкин также родился и вырос в Севастополе. Окончил школу-интернат №14, очень любил военную службу, был воспитанником в военном оркестре. Отслужив срочную военную службу, Александр Николаевич пошел работать в отряд военизированной охраны.
Карпушкин был большим патриотом своей страны и родного Севастополя, продолжил губернатор. В 2021 году он подписал контракт о прохождении военной службы в резерве.

"После начала СВО не мог оставаться равнодушным и принял решение встать на защиту интересов своей страны. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, – добавил Развожаев. – Александр Николаевич Карпушкин геройски погиб, спасая своих боевых товарищей в боях на Херсонском направлении под Потемкино. Будем помнить наших героев!"

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