https://crimea.ria.ru/20240208/vstali-na-zaschitu-strany-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1134803408.html

Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО

Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с уроженцами города, героями спецоперации гвардии младшим сержантом Константином Юрьевичем Бондаренко и старшиной 2 статьи Александром... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T19:31

2024-02-08T19:31

2024-02-08T19:31

память

утраты

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с уроженцами города, героями спецоперации гвардии младшим сержантом Константином Юрьевичем Бондаренко и старшиной 2 статьи Александром Николаевичем Карпушкиным. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Константин Бондаренко родился и вырос в Севастополе в поселке Андреевка. В 2002 окончил Андреевскую среднюю школу. С детства мечтал о военной службе, старательно готовил себя к ней, занимался спортом, был большим патриотом Севастополя.Александр Карпушкин также родился и вырос в Севастополе. Окончил школу-интернат №14, очень любил военную службу, был воспитанником в военном оркестре. Отслужив срочную военную службу, Александр Николаевич пошел работать в отряд военизированной охраны.Карпушкин был большим патриотом своей страны и родного Севастополя, продолжил губернатор. В 2021 году он подписал контракт о прохождении военной службы в резерве.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощание с героем СВО пройдет в Раздольненском районе КрымаВ Евпатории простились с десантником Александром ПшеничнымПамятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, севастополь, михаил развожаев