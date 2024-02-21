https://crimea.ria.ru/20240221/v-krymu-pamyat-pogibshikh-v-spetsoperatsii-studentov-kfu-uvekovechili-v-filme-1135132121.html
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме - РИА Новости Крым, 21.02.2024
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:28
крым
кфу (крымский федеральный университет)
общество
герои сво
память
патриотическое воспитание
кинематограф
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135126886_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d03b0727802b4ccb350e064737d4156c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме, который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.Кроме того, пресс-служба вуза систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра. Сотрудники "продумывают" также другие варианты сохранить память о людях, отдавших жизнь за Отечество.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135126886_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3e6b062f7763e9d16702997c3708cce4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, кфу (крымский федеральный университет), общество, герои сво, память, патриотическое воспитание, кинематограф, новости крыма
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
Память о погибших в ходе спецоперации студентах КФУ увековечили в документальном фильме
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме, который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.
История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.
Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.
"Студенты КФУ выполняют свой долг согласно законодательству Российской Федерации. Четыре человека, к сожалению, погибли. Их память будет увековечена. Одна из форм – это фильм "Что положено кому, пусть каждый совершит". Важно помнить о людях, которые нас с вами защищают. Это наши соотечественники, наши студенты и преподаватели", - сказал Юрченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Кроме того, пресс-служба вуза систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра. Сотрудники "продумывают" также другие варианты сохранить память о людях, отдавших жизнь за Отечество.
Читайте также на РИА Новости Крым: