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В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме - РИА Новости Крым, 21.02.2024
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:28
крым
кфу (крымский федеральный университет)
общество
герои сво
память
патриотическое воспитание
кинематограф
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме, который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.Кроме того, пресс-служба вуза систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра. Сотрудники "продумывают" также другие варианты сохранить память о людях, отдавших жизнь за Отечество.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, кфу (крымский федеральный университет), общество, герои сво, память, патриотическое воспитание, кинематограф, новости крыма
В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

Память о погибших в ходе спецоперации студентах КФУ увековечили в документальном фильме

16:28 21.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Образовательный фронт: какая роль в СВО отводится вузам?"
Пресс-конференция Образовательный фронт: какая роль в СВО отводится вузам? - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме, который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.
История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.
Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.
"Студенты КФУ выполняют свой долг согласно законодательству Российской Федерации. Четыре человека, к сожалению, погибли. Их память будет увековечена. Одна из форм – это фильм "Что положено кому, пусть каждый совершит". Важно помнить о людях, которые нас с вами защищают. Это наши соотечественники, наши студенты и преподаватели", - сказал Юрченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Кроме того, пресс-служба вуза систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра. Сотрудники "продумывают" также другие варианты сохранить память о людях, отдавших жизнь за Отечество.
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КрымКФУ (Крымский федеральный университет)ОбществоГерои СВОПамятьПатриотическое воспитаниеКинематографНовости Крыма
 
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