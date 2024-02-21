https://crimea.ria.ru/20240221/v-krymu-pamyat-pogibshikh-v-spetsoperatsii-studentov-kfu-uvekovechili-v-filme-1135132121.html

В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме - РИА Новости Крым, 21.02.2024

В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T16:28

2024-02-21T16:28

2024-02-21T16:28

крым

кфу (крымский федеральный университет)

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патриотическое воспитание

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме, который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике университета Сергей Юрченко.История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону спецоперации, гуманитарных миссиях, направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документальной ленты, которая позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза.Кроме того, пресс-служба вуза систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра. Сотрудники "продумывают" также другие варианты сохранить память о людях, отдавших жизнь за Отечество.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), общество, герои сво, память, патриотическое воспитание, кинематограф, новости крыма