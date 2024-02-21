https://crimea.ria.ru/20240221/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-timurom-volkovym-1135135961.html

В Севастополе простились с героем СВО Тимуром Волковым

В Севастополе простились с героем СВО Тимуром Волковым - РИА Новости Крым, 21.02.2024

В Севастополе простились с героем СВО Тимуром Волковым

В Севастополе в последний путь проводили героя специальной военной операции гвардии рядового Тимура Волкова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T19:59

2024-02-21T19:59

2024-02-21T19:59

севастополь

герои сво

утраты

михаил развожаев

общество

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили героя специальной военной операции гвардии рядового Тимура Волкова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тимур Николаевич родился в Киевской области в семье военнослужащего. В связи с переездом, учился и заканчивал школу в Донецке. В 2010 году переехал в Крым, затем в Севастополь. Активно поддержал события Русской весны в 2014 году.В 2023 году подписал контракт с Вооруженными силами России и отправился в зону ведения специальной военной операции. В среду в Керчи в двух учебных заведениях увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума.Накануне на фасаде школы №7 в феодосийском поселке Приморском была открыта памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВОАлушта простилась с героем СВО Виталием ГержавкаВ Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, герои сво, утраты, михаил развожаев, общество, новости сво