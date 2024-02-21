В Севастополе простились с героем СВО Тимуром Волковым
Севастополь простился с героем спецоперации гвардии рядовым Тимуром Волковым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили героя специальной военной операции гвардии рядового Тимура Волкова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе простились с героем специальной военной операции гвардии рядовым Тимуром Волковым
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастополе простились с героем специальной военной операции гвардии рядовым Тимуром Волковым
Тимур Николаевич родился в Киевской области в семье военнослужащего. В связи с переездом, учился и заканчивал школу в Донецке. В 2010 году переехал в Крым, затем в Севастополь. Активно поддержал события Русской весны в 2014 году.
В 2023 году подписал контракт с Вооруженными силами России и отправился в зону ведения специальной военной операции.
"Сегодня Севастополь простился с гвардии рядовым Тимуром Николаевичем Волковым. С началом СВО изъявил желание принять активное участие в действиях по защите интересов России. После оформления всех необходимых документов в 2023 году подписал контракт с Вооруженными силами и был направлен в зону проведения спецоперации, – написал в своем Telegram-канале губернатор. – Скончался от ран, полученных в бою на Донецком направлении, в госпитале в Москве. Будем помнить нашего героя!"
В среду в Керчи в двух учебных заведениях увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума.
Накануне на фасаде школы №7 в феодосийском поселке Приморском была открыта памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского.
Накануне на фасаде школы №7 в феодосийском поселке Приморском была открыта памятная доска в честь героя СВО Дмитрия Курдубановского.
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