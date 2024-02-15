https://crimea.ria.ru/20240215/pogib-pri-spasenii-tovarischa-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1134980276.html
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
Героя специальной военной операции Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T21:13
2024-02-15T21:13
2024-02-15T21:13
память
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Михаила Развожаева, Сергей Симчишин родился и вырос в Севастополе. Закончив среднюю школу №54, поступил в Севастопольский филиал МГУ по специальности "психолог". Работал на предприятиях общественного питания города. Увлекался книгами, много читал. Он был патриотом Севастополя и России.Два дня назад в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко. Он геройски погиб в бою в районе Невельского в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВОВ Евпатории простились с десантником Александром ПшеничнымВ Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
память, утраты, севастополь, михаил развожаев
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
Героя спецоперации Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе