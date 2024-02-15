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Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
Героя специальной военной операции Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T21:13
2024-02-15T21:13
память
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Михаила Развожаева, Сергей Симчишин родился и вырос в Севастополе. Закончив среднюю школу №54, поступил в Севастопольский филиал МГУ по специальности "психолог". Работал на предприятиях общественного питания города. Увлекался книгами, много читал. Он был патриотом Севастополя и России.Два дня назад в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко. Он геройски погиб в бою в районе Невельского в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВОВ Евпатории простились с десантником Александром ПшеничнымВ Керчи простились с героем спецоперации Фандюшиным
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РИА Новости Крым
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память, утраты, севастополь, михаил развожаев
Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО

Героя спецоперации Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе

21:13 15.02.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Симчишин
Сергей Симчишин
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции Сергея Симчишина проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе простились с рядовым Сергеем Симчишиным. Осенью 2023 года подписал контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СBO. Сергей Симчишин геройски погиб, спасая своего товарища, возле поселка Терны Краматорского района ДНР", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации Михаила Развожаева, Сергей Симчишин родился и вырос в Севастополе. Закончив среднюю школу №54, поступил в Севастопольский филиал МГУ по специальности "психолог". Работал на предприятиях общественного питания города. Увлекался книгами, много читал. Он был патриотом Севастополя и России.
Два дня назад в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко. Он геройски погиб в бою в районе Невельского в Донецкой Народной Республике.
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ПамятьУтратыСевастопольМихаил Развожаев
 
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