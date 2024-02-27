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"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
Прощание с двумя погибшими героями спецоперации прошло во вторник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T18:26
2024-02-27T18:26
севастополь
утраты
герои сво
общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Прощание с двумя погибшими героями спецоперации прошло во вторник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов: рядового Евгения Евгеньевича Бобровничего и гвардии младшего сержанта Владислава Вячеславовича Михайлечко. Будем помнить наших героев", - написал Развожаев на своей странице в Telegram-канале.Евгений Бобровничий родился и вырос в Севастополе, окончил школу №14, рано потерял родителей, с юности трудился на судостроительном заводе, на стройках города. В конце 2023 года убыл в зону СВО по контракту.Владислав Михайлечко родился в Балаклее Харьковской области, в 2011 году переехал в Крым, с 2014 года служил на Черноморском флоте: сначала в бригаде десантных кораблей, с 2022 года — в гвардейской бригаде морской пехоты.Читайте также на РИА Новости Крым:Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииДвадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, герои сво, общество, михаил развожаев
"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО

Севастополь простился с героями СВО Евгением Бобровничим и Владиславом Михайлечко

18:26 27.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛампада и цветы на траурных мероприятиях
Лампада и цветы на траурных мероприятиях - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Прощание с двумя погибшими героями спецоперации прошло во вторник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов: рядового Евгения Евгеньевича Бобровничего и гвардии младшего сержанта Владислава Вячеславовича Михайлечко. Будем помнить наших героев", - написал Развожаев на своей странице в Telegram-канале.
Евгений Бобровничий родился и вырос в Севастополе, окончил школу №14, рано потерял родителей, с юности трудился на судостроительном заводе, на стройках города. В конце 2023 года убыл в зону СВО по контракту.
"Решение было продуманным и осознанным. Сестре сказал: "Иду защищать легендарный Севастополь". Евгений Евгеньевич геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе села Першотравневого Харьковской области", - написал губернатор.
Владислав Михайлечко родился в Балаклее Харьковской области, в 2011 году переехал в Крым, с 2014 года служил на Черноморском флоте: сначала в бригаде десантных кораблей, с 2022 года — в гвардейской бригаде морской пехоты.
"Будучи профессионалом, воевал грамотно, умело, пользовался заслуженным авторитетом товарищей. Геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе Крынок Херсонской области", - констатировал Развожаев.
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СевастопольУтратыГерои СВООбществоМихаил Развожаев
 
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