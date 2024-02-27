https://crimea.ria.ru/20240227/idu-zaschischat-sevastopol-gorod-prostilsya-s-geroyami-svo-1135257257.html

"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО

"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024

"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО

Прощание с двумя погибшими героями спецоперации прошло во вторник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T18:26

2024-02-27T18:26

2024-02-27T18:26

севастополь

утраты

герои сво

общество

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Прощание с двумя погибшими героями спецоперации прошло во вторник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов: рядового Евгения Евгеньевича Бобровничего и гвардии младшего сержанта Владислава Вячеславовича Михайлечко. Будем помнить наших героев", - написал Развожаев на своей странице в Telegram-канале.Евгений Бобровничий родился и вырос в Севастополе, окончил школу №14, рано потерял родителей, с юности трудился на судостроительном заводе, на стройках города. В конце 2023 года убыл в зону СВО по контракту.Владислав Михайлечко родился в Балаклее Харьковской области, в 2011 году переехал в Крым, с 2014 года служил на Черноморском флоте: сначала в бригаде десантных кораблей, с 2022 года — в гвардейской бригаде морской пехоты.Читайте также на РИА Новости Крым:Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииДвадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, герои сво, общество, михаил развожаев