https://crimea.ria.ru/20240321/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-dmitriem-dobritskim-1135903633.html

В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким

В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким

В Севастополе простились со стрелком штурмового отряда "Шторм Z" Дмитрием Александровичем Добрицким. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T20:15

2024-03-21T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со стрелком штурмового отряда "Шторм Z" Дмитрием Александровичем Добрицким. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Дмитрий Александрович родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №4, в 2018 году Севастопольский судостроительный колледж. Работал в одной из управляющих компаний города.В 2019 году он был осужден и направлен в место отбывания наказания. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в ФеодосииПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО

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утраты, михаил развожаев, новости сво, севастополь, общество