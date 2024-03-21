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В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким
В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким
В Севастополе простились со стрелком штурмового отряда "Шторм Z" Дмитрием Александровичем Добрицким. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T20:15
2024-03-21T20:15
2024-03-21T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со стрелком штурмового отряда "Шторм Z" Дмитрием Александровичем Добрицким. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Дмитрий Александрович родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №4, в 2018 году Севастопольский судостроительный колледж. Работал в одной из управляющих компаний города.В 2019 году он был осужден и направлен в место отбывания наказания. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в ФеодосииПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
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РИА Новости Крым
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утраты, михаил развожаев, новости сво, севастополь, общество
В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким
Погиб под Кременной: в Севастополе простились с героем СВО Дмитрием Добрицким
20:15 21.03.2024 (обновлено: 20:49 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со стрелком штурмового отряда "Шторм Z" Дмитрием Александровичем Добрицким. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Дмитрий Александрович Добрицкий погиб в бою в районе Кременной ЛНР", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, Дмитрий Александрович родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №4, в 2018 году Севастопольский судостроительный колледж. Работал в одной из управляющих компаний города.
В 2019 году он был осужден и направлен в место отбывания наказания. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, добавил губернатор.
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