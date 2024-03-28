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Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
В Ровновской школе Красногвардейского района Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Руслана Саттарова. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T12:20
2024-03-28T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Ровновской школе Красногвардейского района Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Руслана Саттарова. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован."На стене Ровновской школы сегодня появилась памятная доска Руслану Саттарову, участнику СВО, погибшему при исполнении воинского долга", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.Он также отметил, что погибший герой СВО был надежным и верным товарищем, человеком, наделенным глубоким чувством ответственности, человеком слова. Саттаров "навсегда останется примером мужества и отваги".В конце февраля в Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка.Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца.Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОВ Алуште простились с героем СВО Александром Петренко"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
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Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Крыма открыта памятная доска участнику СВО Руслану Саттарову

12:20 28.03.2024 (обновлено: 12:21 28.03.2024)
 
© Telegram-канал Василий ГрабованВ Красногвардейском районе Крыма открыта Памятная доска участнику СВО Руслану Саттарову
В Красногвардейском районе Крыма открыта Памятная доска участнику СВО Руслану Саттарову
© Telegram-канал Василий Грабован
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Ровновской школе Красногвардейского района Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Руслана Саттарова. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован.
"На стене Ровновской школы сегодня появилась памятная доска Руслану Саттарову, участнику СВО, погибшему при исполнении воинского долга", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что погибший герой СВО был надежным и верным товарищем, человеком, наделенным глубоким чувством ответственности, человеком слова. Саттаров "навсегда останется примером мужества и отваги".

"Руслан выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости, почетную профессию - Родину защищать. И ни в какой другой профессии Руслан себя не видел! Служил честно и достойно, был предан своей Родине", - написал Грабован.

В конце февраля в Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка.
Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца.
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