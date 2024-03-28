https://crimea.ria.ru/20240328/byl-predan-rodine-memorial-geroyu-svo-otkryt-v-krasnogvardeyskom-rayone-1136096127.html

Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе

Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Был предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе

В Ровновской школе Красногвардейского района Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Руслана Саттарова. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T12:20

2024-03-28T12:20

2024-03-28T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Ровновской школе Красногвардейского района Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Руслана Саттарова. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован."На стене Ровновской школы сегодня появилась памятная доска Руслану Саттарову, участнику СВО, погибшему при исполнении воинского долга", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.Он также отметил, что погибший герой СВО был надежным и верным товарищем, человеком, наделенным глубоким чувством ответственности, человеком слова. Саттаров "навсегда останется примером мужества и отваги".В конце февраля в Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка.Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца.Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОВ Алуште простились с героем СВО Александром Петренко"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО

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