Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
Героя спецоперации проводили в последний путь в Керчи
15:50 12.03.2024 (обновлено: 16:12 12.03.2024)
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Владимира Бугая. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.
"Сегодня Керчь простилась с Героем, погибшим в ходе спецоперации.️ Владимир Алексеевич Бугай родился в Керчи в 1978 году. Учился в школе №2, в школе №5. Позже проходил службу в армии, заочно учился в Севастопольском политехническом институте. Много лет проработал докером в Керченском морском торговом порту. Затем трудился на строительных объектах России, а с 2016 года участвовал в строительстве Крымского моста", – написал Брусаков в своем Telegram-канале.
М️эр города рассказал, что на спецоперацию Владимир Алексеевич ушел добровольцем. При выполнении боевых задач был смертельно ранен.️ У Владимира Алексеевича остались мама, супруга, двое детей.
"Родные навсегда сохранят в своих сердцах память о любимом муже и отце. Друзья и сослуживцы будут помнить Владимира Алексеевича как настоящего патриота своей страны, доброго и отзывчивого человека. Вечная память и слава земляку – Герою", – написал Брусаков.
© Telegram Святослав БрусаковВладимир Бугай
© Telegram Святослав Брусаков
Владимир Бугай