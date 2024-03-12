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Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Владимира Бугая. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T15:50
2024-03-12T16:12
керчь
святослав брусаков
утраты
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Владимира Бугая. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.М️эр города рассказал, что на спецоперацию Владимир Алексеевич ушел добровольцем. При выполнении боевых задач был смертельно ранен.️ У Владимира Алексеевича остались мама, супруга, двое детей.
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керчь, святослав брусаков, утраты, память
Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО

Героя спецоперации проводили в последний путь в Керчи

15:50 12.03.2024 (обновлено: 16:12 12.03.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Владимира Бугая. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.

"Сегодня Керчь простилась с Героем, погибшим в ходе спецоперации.️ Владимир Алексеевич Бугай родился в Керчи в 1978 году. Учился в школе №2, в школе №5. Позже проходил службу в армии, заочно учился в Севастопольском политехническом институте. Много лет проработал докером в Керченском морском торговом порту. Затем трудился на строительных объектах России, а с 2016 года участвовал в строительстве Крымского моста", – написал Брусаков в своем Telegram-канале.

М️эр города рассказал, что на спецоперацию Владимир Алексеевич ушел добровольцем. При выполнении боевых задач был смертельно ранен.️ У Владимира Алексеевича остались мама, супруга, двое детей.

"Родные навсегда сохранят в своих сердцах память о любимом муже и отце. Друзья и сослуживцы будут помнить Владимира Алексеевича как настоящего патриота своей страны, доброго и отзывчивого человека. Вечная память и слава земляку – Герою", – написал Брусаков.

© Telegram Святослав БрусаковВладимир Бугай
Владимир Бугай
© Telegram Святослав Брусаков
Владимир Бугай
 
КерчьСвятослав БрусаковУтратыПамять
 
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