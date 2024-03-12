https://crimea.ria.ru/20240312/stroil-krymskiy-most-i-zaschischal-rodinu-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1135588869.html

Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО

Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Владимира Бугая. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T15:50

2024-03-12T15:50

2024-03-12T16:12

керчь

святослав брусаков

утраты

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Владимира Бугая. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.М️эр города рассказал, что на спецоперацию Владимир Алексеевич ушел добровольцем. При выполнении боевых задач был смертельно ранен.️ У Владимира Алексеевича остались мама, супруга, двое детей.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, святослав брусаков, утраты, память