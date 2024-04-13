В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным
В Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего в боях за Донбасс гвардии младшего сержанта Алексея Баулина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным
Алексей Александрович родился в Севастополе. В детстве с семьей переехал в Миллерово Ростовской области, там же окончил среднюю школу. После проходил военную службу по призыву на территории Чеченской республики. В 2000 году вернулся в Севастополь, работал в охранных предприятиях города. В январе 2024 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения спецоперации. Службу проходил в подразделении морской пехоты на Артемовском направлении.
"Имея хорошую военную подготовку, воевал умело, достойно выполнял задачи, поставленные командованием. Алексей Александрович Баулин геройски погиб в ходе боевых действий районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым: