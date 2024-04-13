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В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным
В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным
В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего в боях за Донбасс гвардии младшего сержанта Алексея Баулина. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T15:13
2024-04-13T15:13
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего в боях за Донбасс гвардии младшего сержанта Алексея Баулина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Алексей Александрович родился в Севастополе. В детстве с семьей переехал в Миллерово Ростовской области, там же окончил среднюю школу. После проходил военную службу по призыву на территории Чеченской республики. В 2000 году вернулся в Севастополь, работал в охранных предприятиях города. В январе 2024 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения спецоперации. Службу проходил в подразделении морской пехоты на Артемовском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем спецоперации Андреем ЛапинымВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Романом СенюкомВ Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество, крым
В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным

В Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным

15:13 13.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего в боях за Донбасс гвардии младшего сержанта Алексея Баулина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным
В Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с геройски погибшим гвардии младшим сержантом Алексеем Баулиным
Алексей Александрович родился в Севастополе. В детстве с семьей переехал в Миллерово Ростовской области, там же окончил среднюю школу. После проходил военную службу по призыву на территории Чеченской республики. В 2000 году вернулся в Севастополь, работал в охранных предприятиях города. В январе 2024 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения спецоперации. Службу проходил в подразделении морской пехоты на Артемовском направлении.
"Имея хорошую военную подготовку, воевал умело, достойно выполнял задачи, поставленные командованием. Алексей Александрович Баулин геройски погиб в ходе боевых действий районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыГерои СВОНовости СВООбществоКрым
 
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