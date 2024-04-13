https://crimea.ria.ru/20240413/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-geroem-svo-alekseem-baulinym-1136526886.html

В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным

В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем Баулиным

В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего в боях за Донбасс гвардии младшего сержанта Алексея Баулина. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T15:13

2024-04-13T15:13

2024-04-13T15:13

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего в боях за Донбасс гвардии младшего сержанта Алексея Баулина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Алексей Александрович родился в Севастополе. В детстве с семьей переехал в Миллерово Ростовской области, там же окончил среднюю школу. После проходил военную службу по призыву на территории Чеченской республики. В 2000 году вернулся в Севастополь, работал в охранных предприятиях города. В январе 2024 года заключил контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения спецоперации. Службу проходил в подразделении морской пехоты на Артемовском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем спецоперации Андреем ЛапинымВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Романом СенюкомВ Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество, крым