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В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным
В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным - РИА Новости Крым, 09.04.2024
В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным
В Керчи простились с участником специальной военной операции Андреем Лапиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T13:04
2024-04-09T13:04
2024-04-09T13:04
герои сво
керчь
подвиги героев
утраты
общество
новости крыма
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Керчи простились с участником специальной военной операции Андреем Лапиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Андрей Лапин родился в Семипалатинске в 1967 году. Семья переехала в Керчь, когда ему исполнилось 4 года. Здесь он закончил школу, затем поступил в профтехучилище № 40, учился профессии электромеханика.В 19 лет Андрей Лапин был призван в армию, где служил в должности авиамеханика по эксплуатации и ремонту самолетов с реактивными двигателями. После армии продолжил учебу в ПТУ № 29 и стал крановщиком. Работал на заводе им. Войкова, в Керченском центре культуры и досуга, а в последние годы - на судостроительном заводе "Залив"."Сегодня мы проводили его в последний путь. Светлая память Герою, его мужеству и отваге", - добавил Брусаков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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герои сво, керчь, подвиги героев, утраты, общество, новости крыма, святослав брусаков
В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным
В Керчи простились с участником спецоперации Андреем Лапиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Керчи простились с участником специальной военной операции Андреем Лапиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"После начала специальной военной операции Андрей Александрович по воле сердца отправился в зону СВО. Выполняя воинский долг, защищая мир и безопасность России, наш земляк погиб в Артемовском районе ДНР 16 марта", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Андрей Лапин родился в Семипалатинске в 1967 году. Семья переехала в Керчь, когда ему исполнилось 4 года. Здесь он закончил школу, затем поступил в профтехучилище № 40, учился профессии электромеханика.
В 19 лет Андрей Лапин был призван в армию, где служил в должности авиамеханика по эксплуатации и ремонту самолетов с реактивными двигателями. После армии продолжил учебу в ПТУ № 29 и стал крановщиком. Работал на заводе им. Войкова, в Керченском центре культуры и досуга, а в последние годы - на судостроительном заводе "Залив".
"Сегодня мы проводили его в последний путь. Светлая память Герою, его мужеству и отваге", - добавил Брусаков.