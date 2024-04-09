https://crimea.ria.ru/20240409/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-andreem-lapinym-1136395409.html

В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным

В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным

В Керчи простились с участником специальной военной операции Андреем Лапиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T13:04

2024-04-09T13:04

2024-04-09T13:04

герои сво

керчь

подвиги героев

утраты

общество

новости крыма

святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Керчи простились с участником специальной военной операции Андреем Лапиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Андрей Лапин родился в Семипалатинске в 1967 году. Семья переехала в Керчь, когда ему исполнилось 4 года. Здесь он закончил школу, затем поступил в профтехучилище № 40, учился профессии электромеханика.В 19 лет Андрей Лапин был призван в армию, где служил в должности авиамеханика по эксплуатации и ремонту самолетов с реактивными двигателями. После армии продолжил учебу в ПТУ № 29 и стал крановщиком. Работал на заводе им. Войкова, в Керченском центре культуры и досуга, а в последние годы - на судостроительном заводе "Залив"."Сегодня мы проводили его в последний путь. Светлая память Герою, его мужеству и отваге", - добавил Брусаков.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, керчь, подвиги героев, утраты, общество, новости крыма, святослав брусаков