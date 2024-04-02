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В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Романом Сенюком
В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Романом Сенюком - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Романом Сенюком
В поселке Раздольное Раздольненского района Крыма во вторник простятся с героем спецоперации Романом Сенюком, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T11:19
2024-04-02T11:19
2024-04-02T11:19
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денис олейник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В поселке Раздольное Раздольненского района Крыма во вторник простятся с героем спецоперации Романом Сенюком, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.Глава районной администрации выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего.Проститься с героем СВО можно будет во вторник, 2 апреля, в 13:00. Церемония пройдет в поселке Раздольное, по улице Ленина, 56.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Денисом УсольцевымБыл предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районеСтроил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
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крым, раздольненский район крыма, денис олейник, утраты, герои сво, общество
В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Романом Сенюком
В Раздольненском районе Крыма 2 апреля простятся с героем спецоперации Романом Сенюком