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В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества
В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T08:49
2024-04-29T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым".Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.Конкурс призван не только увековечить память женщин, давших жизнь бесстрашным защитникам Отечества. По словам организаторов, еще одна цель - поддержать талантливых скульпторов, чьи руки способны воплотить в камне великое чувство материнской любви и патриотизма.К рассмотрению принимаются как студенческие проекты, так и работы заслуженных мастеров. Работы могут быть выполнены в любой технике и из различных материалов.Как заявили в организации, в настоящий момент идут активные переговоры с властями Республики Крым о воплощении конкурсного проекта в жизнь и выделении земли для установки уже готовой скульптуры.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВОВ Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могилеКак крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости сво, герои сво, общество, конкурс, новости, новости крыма, культура
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества

В Крыму может появиться городской памятник Матери защитника Отечества

08:49 29.04.2024
 
© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в ходе отправки в учебный центр для завершения подготовки по программам боевого обучения
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в ходе отправки в учебный центр для завершения подготовки по программам боевого обучения - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Kirill Braga
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым".
Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.
"В изваянии будет воплощена бескорыстная и жертвенная поддержка со стороны матерей, чьи сыновья защищают и защищали Родину, оставив свои жизни на полях битвы", - говорят в организации.
Конкурс призван не только увековечить память женщин, давших жизнь бесстрашным защитникам Отечества. По словам организаторов, еще одна цель - поддержать талантливых скульпторов, чьи руки способны воплотить в камне великое чувство материнской любви и патриотизма.
К рассмотрению принимаются как студенческие проекты, так и работы заслуженных мастеров. Работы могут быть выполнены в любой технике и из различных материалов.
Как заявили в организации, в настоящий момент идут активные переговоры с властями Республики Крым о воплощении конкурсного проекта в жизнь и выделении земли для установки уже готовой скульптуры.
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