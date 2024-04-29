https://crimea.ria.ru/20240429/v-krymu-obyavili-konkurs-na-skulpturu-materi-zaschitnika-otechestva-1136936143.html
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества
В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T08:49
2024-04-29T08:49
2024-04-29T08:49
крым
новости сво
герои сво
общество
конкурс
новости
новости крыма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125836903_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_939c6ae4e6d90318f6b08fe08fef348b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым".Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.Конкурс призван не только увековечить память женщин, давших жизнь бесстрашным защитникам Отечества. По словам организаторов, еще одна цель - поддержать талантливых скульпторов, чьи руки способны воплотить в камне великое чувство материнской любви и патриотизма.К рассмотрению принимаются как студенческие проекты, так и работы заслуженных мастеров. Работы могут быть выполнены в любой технике и из различных материалов.Как заявили в организации, в настоящий момент идут активные переговоры с властями Республики Крым о воплощении конкурсного проекта в жизнь и выделении земли для установки уже готовой скульптуры.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВОВ Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могилеКак крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125836903_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_3d76b91a599cc265a09eafdd56cc42fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости сво, герои сво, общество, конкурс, новости, новости крыма, культура
В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества
В Крыму может появиться городской памятник Матери защитника Отечества
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым".
Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.
"В изваянии будет воплощена бескорыстная и жертвенная поддержка со стороны матерей, чьи сыновья защищают и защищали Родину, оставив свои жизни на полях битвы", - говорят в организации.
Конкурс призван не только увековечить память женщин, давших жизнь бесстрашным защитникам Отечества. По словам организаторов, еще одна цель - поддержать талантливых скульпторов, чьи руки способны воплотить в камне великое чувство материнской любви и патриотизма.
К рассмотрению принимаются как студенческие проекты, так и работы заслуженных мастеров. Работы могут быть выполнены в любой технике и из различных материалов.
Как заявили в организации, в настоящий момент идут активные переговоры с властями Республики Крым о воплощении конкурсного проекта в жизнь и выделении земли для установки уже готовой скульптуры.
Читайте также на РИА Новости Крым: