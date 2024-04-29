https://crimea.ria.ru/20240429/v-krymu-obyavili-konkurs-na-skulpturu-materi-zaschitnika-otechestva-1136936143.html

В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества

В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества - РИА Новости Крым, 29.04.2024

В Крыму объявили конкурс на скульптуру Матери защитника Отечества

В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T08:49

2024-04-29T08:49

2024-04-29T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым".Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.Конкурс призван не только увековечить память женщин, давших жизнь бесстрашным защитникам Отечества. По словам организаторов, еще одна цель - поддержать талантливых скульпторов, чьи руки способны воплотить в камне великое чувство материнской любви и патриотизма.К рассмотрению принимаются как студенческие проекты, так и работы заслуженных мастеров. Работы могут быть выполнены в любой технике и из различных материалов.Как заявили в организации, в настоящий момент идут активные переговоры с властями Республики Крым о воплощении конкурсного проекта в жизнь и выделении земли для установки уже готовой скульптуры.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВОВ Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могилеКак крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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