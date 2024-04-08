https://crimea.ria.ru/20240408/ty-vse-ravno-zhiv-v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1136383649.html

"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО

"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 08.04.2024

"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО

В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T22:07

2024-04-08T22:07

2024-04-08T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло вечером в понедельник в центре Симферополя у здания Государственного совета республики. В нем приняли участие родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности.Акцию приурочили к 80-й годовщине начала Крымской наступательной операции, в результате которой полуостров был освобожден о немецко-фашистских оккупантов. Мероприятие началось с театрализованной постановки, подчеркивающей связь бойцов-красноармейцев, освобождавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и российских военнослужащих, которые переняли эстафету мужества и непобедимости у своих дедов и прадедов и сегодня выполняют свой воинский долг, защищая Родину от неонацистских формирований в ходе СВО.На здании крымского парламента высветились портреты погибших в зоне спецоперации крымчан и надпись "Ты все равно жив!". К собравшимся обратилась крымчанка Ольга Дорохина – мать погибшего гвардии матроса Черноморского флота Владислава Дорохина, удостоенного звания Героя России посмертно.Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что главная цель акции – подчеркнуть преемственность поколений защитников Отечества."В периоды тяжелых испытаний народ Крыма всегда остается на передовой. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда наш полуостров понес колоссальные потери, так происходит и сейчас, когда наши бойцы защищают Россию от неонацистов на фронтах СВО. Мы скорбим вместе с родными погибших бойцов, бережно храним память о каждом нашем герое и будем оказывать помощь людям, которые потеряли своих близких. Главное сражение с нацисткой нечистью еще впереди, и мы обязательно одержим победу!" – сказал председатель Госсовета РК.Участники мероприятия зажгли свечи в память о погибших бойцах у мемориала "Танк Т-34", посвященного освободителям Симферополя. Световая акция "Ты все равно жив!" будет проходить ежедневно с 9 по 14 апреля с 20:00 у здания парламента республики.

https://crimea.ria.ru/20240408/khroniki-krymskoy-operatsii-1944-goda-v-minoborony-rassekretili-arkhivy-1136359921.html

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