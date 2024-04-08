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"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО
"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 08.04.2024
"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО
В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T22:07
2024-04-08T22:07
2024-04-08T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло вечером в понедельник в центре Симферополя у здания Государственного совета республики. В нем приняли участие родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности.Акцию приурочили к 80-й годовщине начала Крымской наступательной операции, в результате которой полуостров был освобожден о немецко-фашистских оккупантов. Мероприятие началось с театрализованной постановки, подчеркивающей связь бойцов-красноармейцев, освобождавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и российских военнослужащих, которые переняли эстафету мужества и непобедимости у своих дедов и прадедов и сегодня выполняют свой воинский долг, защищая Родину от неонацистских формирований в ходе СВО.На здании крымского парламента высветились портреты погибших в зоне спецоперации крымчан и надпись "Ты все равно жив!". К собравшимся обратилась крымчанка Ольга Дорохина – мать погибшего гвардии матроса Черноморского флота Владислава Дорохина, удостоенного звания Героя России посмертно.Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что главная цель акции – подчеркнуть преемственность поколений защитников Отечества."В периоды тяжелых испытаний народ Крыма всегда остается на передовой. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда наш полуостров понес колоссальные потери, так происходит и сейчас, когда наши бойцы защищают Россию от неонацистов на фронтах СВО. Мы скорбим вместе с родными погибших бойцов, бережно храним память о каждом нашем герое и будем оказывать помощь людям, которые потеряли своих близких. Главное сражение с нацисткой нечистью еще впереди, и мы обязательно одержим победу!" – сказал председатель Госсовета РК.Участники мероприятия зажгли свечи в память о погибших бойцах у мемориала "Танк Т-34", посвященного освободителям Симферополя. Световая акция "Ты все равно жив!" будет проходить ежедневно с 9 по 14 апреля с 20:00 у здания парламента республики.
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"Ты все равно жив": в Крыму почтили память погибших героев СВО
Крымчане собрались на акцию памяти погибших бойцов СВО "Ты все равно жив!"
22:07 08.04.2024 (обновлено: 22:19 08.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции.
Мероприятие прошло вечером в понедельник в центре Симферополя у здания Государственного совета республики. В нем приняли участие родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности.
Акцию приурочили к 80-й годовщине начала Крымской наступательной операции, в результате которой полуостров был освобожден о немецко-фашистских оккупантов. Мероприятие началось с театрализованной постановки, подчеркивающей связь бойцов-красноармейцев, освобождавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и российских военнослужащих, которые переняли эстафету мужества и непобедимости у своих дедов и прадедов и сегодня выполняют свой воинский долг, защищая Родину от неонацистских формирований в ходе СВО.
На здании крымского парламента высветились портреты погибших в зоне спецоперации крымчан и надпись "Ты все равно жив!".
К собравшимся обратилась крымчанка Ольга Дорохина – мать погибшего гвардии матроса Черноморского флота Владислава Дорохина, удостоенного звания Героя России посмертно.
"Мы в свое время воспитывались на примере героев Великой Отечественной войны, пронесли через время гордость за тех бойцов и никогда не могли подумать, что наши дети станут гордостью страны и примером для молодого поколения. Мы должны помнить их и воспитывать нашу молодежь на их героическом примере. Для нас это невосполнимая утрата, но мы в то же время понимаем, что не могло быть по-другому. Если бы не наши мальчишки, неизвестно, что ждало бы нас в будущем. Они живы, пока мы о них помним", – сказала женщина.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что главная цель акции – подчеркнуть преемственность поколений защитников Отечества.
"В периоды тяжелых испытаний народ Крыма всегда остается на передовой. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда наш полуостров понес колоссальные потери, так происходит и сейчас, когда наши бойцы защищают Россию от неонацистов на фронтах СВО. Мы скорбим вместе с родными погибших бойцов, бережно храним память о каждом нашем герое и будем оказывать помощь людям, которые потеряли своих близких. Главное сражение с нацисткой нечистью еще впереди, и мы обязательно одержим победу!" – сказал председатель Госсовета РК.
Участники мероприятия зажгли свечи в память о погибших бойцах у мемориала "Танк Т-34", посвященного освободителям Симферополя. Световая акция "Ты все равно жив!" будет проходить ежедневно с 9 по 14 апреля с 20:00 у здания парламента республики.