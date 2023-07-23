https://crimea.ria.ru/20230723/esli-zapadnaya-ukraina-voydet-v-sostav-polshi-prognoz-eksperta-1130254846.html

Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта

Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта

Претензии Польши на западно-украинские земли никак не изменят ни отношения России с блоком НАТО, ни ситуацию в зоне СВО. Официальный Киев вполне устраивает... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T16:52

2023-07-23T16:52

2023-07-23T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Претензии Польши на западно-украинские земли никак не изменят ни отношения России с блоком НАТО, ни ситуацию в зоне СВО. Официальный Киев вполне устраивает такое вхождение в Североатлантический альянс по частям, сказала в интервью агентству РИА Новости Крым политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.Эксперт допускает, что такой сценарий, когда страна вступает в блок по частям, фактически лишаясь собственной государственности, вполне устраивает нынешние киевские власти.В случае такого развития ситуации отношения России с НАТО не изменится, сказала политолог. Перспектива иметь общую границу с государством альянса – Польшей – никак не изменит существующий расклад.Напомним, сегодня, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что Польша перемещает войска в сторону границы Союзного государства. Он предложил свою поддержку жителям Западной Украины в том случае, если Польша введет туда свои войска.Накануне о том, что Польша готовится к такому шагу, на совещании Совбеза проинформировал Путина глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Глава России в ответ проинформировал, что Варшава давно вынашивает такие планы и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступленияСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля

польша

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, польша, мнения, наталья киселева