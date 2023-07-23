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Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта
Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта
Претензии Польши на западно-украинские земли никак не изменят ни отношения России с блоком НАТО, ни ситуацию в зоне СВО. Официальный Киев вполне устраивает... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T16:52
2023-07-23T16:55
эксклюзивы риа новости крым
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
польша
мнения
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Претензии Польши на западно-украинские земли никак не изменят ни отношения России с блоком НАТО, ни ситуацию в зоне СВО. Официальный Киев вполне устраивает такое вхождение в Североатлантический альянс по частям, сказала в интервью агентству РИА Новости Крым политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.Эксперт допускает, что такой сценарий, когда страна вступает в блок по частям, фактически лишаясь собственной государственности, вполне устраивает нынешние киевские власти.В случае такого развития ситуации отношения России с НАТО не изменится, сказала политолог. Перспектива иметь общую границу с государством альянса – Польшей – никак не изменит существующий расклад.Напомним, сегодня, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что Польша перемещает войска в сторону границы Союзного государства. Он предложил свою поддержку жителям Западной Украины в том случае, если Польша введет туда свои войска.Накануне о том, что Польша готовится к такому шагу, на совещании Совбеза проинформировал Путина глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Глава России в ответ проинформировал, что Варшава давно вынашивает такие планы и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступленияСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, польша, мнения, наталья киселева
Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта

Как вхождение Западной Украины в состав Польши может изменить расклад Россия — НАТО

16:52 23.07.2023 (обновлено: 16:55 23.07.2023)
 
© Flickr/ Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr/ Terra Libera
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Претензии Польши на западно-украинские земли никак не изменят ни отношения России с блоком НАТО, ни ситуацию в зоне СВО. Официальный Киев вполне устраивает такое вхождение в Североатлантический альянс по частям, сказала в интервью агентству РИА Новости Крым политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

"Великопольские амбиции имеют давнюю историю и периодически активизируются, — напомнила она. — Сегодняшнее их возобновление в геополитической повестке объясняется прежде всего слабостью Украины и шизофреническими прожектами Зеленского по возврату Крыма, ради чего он готов даже пойти на территориальные уступки. По крайней мере, такие сценарии озвучивались и в Польше, и за ее пределами".

Эксперт допускает, что такой сценарий, когда страна вступает в блок по частям, фактически лишаясь собственной государственности, вполне устраивает нынешние киевские власти.

"Не исключено, что Киев устраивает такое вхождение Украины в НАТО по частям. Здесь как в старом анекдоте про попугая – "хоть тушкой, хоть чучелом", но вступить в Североатлантический альянс", — рассуждает Наталья Киселева.

В случае такого развития ситуации отношения России с НАТО не изменится, сказала политолог. Перспектива иметь общую границу с государством альянса – Польшей – никак не изменит существующий расклад.

"Общие границы с государствами альянса у нас и так есть, причем не с одним. На западе это сухопутные границы с Норвегией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, которые расширились за счет вступления в НАТО Финляндии. Есть еще и морские границы со странами альянса. Поэтому ситуацию по отношению к России и Союзному Государству в целом такие планы не меняют, для нас здесь нет ничего нового. И НАТО, и в целом коллективный запад как были, так и остаются врагами России", — отметила эксперт.

Напомним, сегодня, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что Польша перемещает войска в сторону границы Союзного государства. Он предложил свою поддержку жителям Западной Украины в том случае, если Польша введет туда свои войска.
Накануне о том, что Польша готовится к такому шагу, на совещании Совбеза проинформировал Путина глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Глава России в ответ проинформировал, что Варшава давно вынашивает такие планы и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиПольшаМненияНаталья Киселева
 
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