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Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Сегодня стало очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:18
2023-07-21T13:18
2023-07-21T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Сегодня стало очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом были использованы в попытках прорвать фронт нашей армии.Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально, наши солдаты и офицеры выполняют свой долг перед родиной мужественно, стойко и героически, подчеркнул Путин.Президент РФ также отметил, что весь мир видит, как хваленая западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства.
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владимир путин (политик), новости, кремль, политика, сво, совет безопасности рф
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Путин: западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
13:18 21.07.2023 (обновлено: 13:28 21.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Сегодня стало очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали украинские власти. Результатов, во всяком случае, пока, нет", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По словам российского лидера, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом были использованы в попытках прорвать фронт нашей армии.
Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально, наши солдаты и офицеры выполняют свой долг перед родиной мужественно, стойко и героически, подчеркнул Путин.
Президент РФ также отметил, что весь мир видит, как хваленая западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства.
"Конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт. Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы советского оружия в некоторых странах уже в значительной степени опустошены, а во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов – нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время", - добавил российский лидер.