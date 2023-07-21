https://crimea.ria.ru/20230721/putin-zapadnye-kuratory-kieva-razocharovany-rezultatami-kontrnastupleniya-1130216753.html

Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления

Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления

Сегодня стало очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:18

2023-07-21T13:18

2023-07-21T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Сегодня стало очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом были использованы в попытках прорвать фронт нашей армии.Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально, наши солдаты и офицеры выполняют свой долг перед родиной мужественно, стойко и героически, подчеркнул Путин.Президент РФ также отметил, что весь мир видит, как хваленая западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства.

https://crimea.ria.ru/20230721/chast-zapadnogo-oruzhiya-na-ukraine-ukrali-i-pytalis-prodat-1130211931.html

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владимир путин (политик), новости, кремль, политика, сво, совет безопасности рф