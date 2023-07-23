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Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
Передача украинских земель Польше неприемлема, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T13:45
2023-07-23T13:45
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Передача украинских земель Польше неприемлема, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, попросив при этом поддержки в этом вопросе.При этом Александр Лукашенко объяснил, почему в блоке НАТО хотят принимать Украину в члены по частям. Он сказал, что за разговорами об этом скрываются планы отделения ее западных территорий.Он подчеркнул, что для Белоруссии и России отрыв западной Украины неприемлем. На встречу в Константиновский дворец Санкт-Петербурга лидер Белоруссии привез карту передвижения польских войск к границам Союзного Государства.Владимир Путин, отвечая белорусскому коллеге, заявил, что иностранные наемники "по своей глупости" несут огромные потери в Украине. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.Ранее на совещании Совбеза РФ президент России сказал, что агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России, и Москва ответит на подобные действия всеми возможными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, польша, новости, в мире
Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине

Передача западно-украинских земель Польше неприемлема – Лукашенко на встрече с Путиным

13:45 23.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина и президента Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Передача украинских земель Польше неприемлема, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, попросив при этом поддержки в этом вопросе.

"Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет населению Западной Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали", — цитирует главу белорусского государства агентство "Sputnik Белоруссия".

При этом Александр Лукашенко объяснил, почему в блоке НАТО хотят принимать Украину в члены по частям. Он сказал, что за разговорами об этом скрываются планы отделения ее западных территорий.

"...оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению "зашло", они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против войск РФ. Американцами это поддерживается", — сказал Лукашенко на встрече с российским президентом.

Он подчеркнул, что для Белоруссии и России отрыв западной Украины неприемлем. На встречу в Константиновский дворец Санкт-Петербурга лидер Белоруссии привез карту передвижения польских войск к границам Союзного Государства.
"Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика — бросать неподготовленных людей и наемников в пекло — ни к чему не приведет", — сказал Александр Лукашенко.
Владимир Путин, отвечая белорусскому коллеге, заявил, что иностранные наемники "по своей глупости" несут огромные потери в Украине. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.
Ранее на совещании Совбеза РФ президент России сказал, что агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России, и Москва ответит на подобные действия всеми возможными средствами.
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Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияПольшаНовостиВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
13:45Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
13:23Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
13:13Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
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