Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
Передача западно-украинских земель Польше неприемлема – Лукашенко на встрече с Путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Передача украинских земель Польше неприемлема, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, попросив при этом поддержки в этом вопросе.
"Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет населению Западной Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали", — цитирует главу белорусского государства агентство "Sputnik Белоруссия".
При этом Александр Лукашенко объяснил, почему в блоке НАТО хотят принимать Украину в члены по частям. Он сказал, что за разговорами об этом скрываются планы отделения ее западных территорий.
"...оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению "зашло", они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против войск РФ. Американцами это поддерживается", — сказал Лукашенко на встрече с российским президентом.
Он подчеркнул, что для Белоруссии и России отрыв западной Украины неприемлем. На встречу в Константиновский дворец Санкт-Петербурга лидер Белоруссии привез карту передвижения польских войск к границам Союзного Государства.
"Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика — бросать неподготовленных людей и наемников в пекло — ни к чему не приведет", — сказал Александр Лукашенко.
Владимир Путин, отвечая белорусскому коллеге, заявил, что иностранные наемники "по своей глупости" несут огромные потери в Украине. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.
Ранее на совещании Совбеза РФ президент России сказал, что агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России, и Москва ответит на подобные действия всеми возможными средствами.
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