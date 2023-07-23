https://crimea.ria.ru/20230723/prezident-belorussii-obeschaet-podderzhku-zapadnoy-ukraine-1130250730.html

Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине

Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине

Передача украинских земель Польше неприемлема, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T13:45

2023-07-23T13:45

2023-07-23T13:45

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

польша

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/17/1130250579_0:222:3096:1964_1920x0_80_0_0_dbb56e0ffd3f736c64ebf9aeb86acd71.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Передача украинских земель Польше неприемлема, и в таком случае Западная Украина может рассчитывать на поддержку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, попросив при этом поддержки в этом вопросе.При этом Александр Лукашенко объяснил, почему в блоке НАТО хотят принимать Украину в члены по частям. Он сказал, что за разговорами об этом скрываются планы отделения ее западных территорий.Он подчеркнул, что для Белоруссии и России отрыв западной Украины неприемлем. На встречу в Константиновский дворец Санкт-Петербурга лидер Белоруссии привез карту передвижения польских войск к границам Союзного Государства.Владимир Путин, отвечая белорусскому коллеге, заявил, что иностранные наемники "по своей глупости" несут огромные потери в Украине. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.Ранее на совещании Совбеза РФ президент России сказал, что агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России, и Москва ответит на подобные действия всеми возможными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

россия

белоруссия

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, польша, новости, в мире