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Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены
Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены
Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T11:24
2023-08-06T11:24
2023-08-06T11:24
сво
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
херсонская область
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских боевиков, еще 11 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.Уточняется, что в островной зоне российские военные подбили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" также уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ликвидированы, двое получили ранения.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении также уничтожены две позиции ВСУ. Одна находилась возле населенного пункта Михайловка, а вторая – возле Гавриловки. Одиннадцать украинских боевиков уничтожены, еще шестеро ранены.Накануне сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлениях две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки сократив вражеские ряды почти на 70 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР освобожден еще один населенный пунктРоссийские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперацииАрмия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", херсонская область, потери всу , новости, украина, россия
Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены
Бойцы группировки "Днепр" разгромили четыре позиции и уничтожили 27 боевиков ВСУ за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских боевиков, еще 11 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.
Уточняется, что в островной зоне российские военные подбили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" также уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ликвидированы, двое получили ранения.
Кроме того, на этом направлении разгромлены две украинские позиции – в районе населенного пункта Днепровское и возле села Понятовка. В общей сложности девять военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро ранены.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении также уничтожены две позиции ВСУ. Одна находилась возле населенного пункта Михайловка, а вторая – возле Гавриловки. Одиннадцать украинских боевиков уничтожены, еще шестеро ранены.
Накануне сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили
на Херсонском и Каховском направлениях две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки сократив вражеские ряды почти на 70 боевиков.
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