https://crimea.ria.ru/20230806/rabotaet-gruppirovka-dnepr-chetyre-pozitsii-protivnika-razgromleny-1130560822.html

Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены

Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены

Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T11:24

2023-08-06T11:24

2023-08-06T11:24

сво

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

херсонская область

потери всу

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских боевиков, еще 11 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.Уточняется, что в островной зоне российские военные подбили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" также уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ликвидированы, двое получили ранения.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении также уничтожены две позиции ВСУ. Одна находилась возле населенного пункта Михайловка, а вторая – возле Гавриловки. Одиннадцать украинских боевиков уничтожены, еще шестеро ранены.Накануне сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлениях две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки сократив вражеские ряды почти на 70 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР освобожден еще один населенный пунктРоссийские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперацииАрмия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ

херсонская область

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", херсонская область, потери всу , новости, украина, россия