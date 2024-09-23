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Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
Проект крымского архитектора, председателя Союза архитекторов Республики Крым Кирилла Бабеева завоевал гран-при на смотре-конкурсе Северо-Кавказского... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T21:53
2024-09-23T21:53
архитектура
новости крыма
крым
награды
конкурс
симферополь
строительство
кирилл бабеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Проект крымского архитектора, председателя Союза архитекторов Республики Крым Кирилла Бабеева завоевал гран-при на смотре-конкурсе Северо-Кавказского архитектурного форума, который проходил в Нальчике. Об этом автор проекта рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Объект уже построен в Симферополе на Евпаторийском шоссе. Его главной архитектурной особенностью является фасад, полностью выполненный из стекла. Он создает отражение окружающего ландшафта, благодаря чему в создании архитектурного образа участвуют солнце и небо.Северо-Кавказский форум – масштабное событие в отрасли архитектуры, которое регулярно проходит в столице Кабардино-Балкарии Нальчике."Это большой форум, там присутствовал президент Союза архитекторов России, члены правления Союза архитекторов России, и удалось обменяться опытом не только с коллегами с Кавказа, но и из Москвы", – отметил Кирилл Бабеев.Крымские архитекторы также впервые провели выставку своих работ за пределами республики – во Владикавказе, где она имела большой успех.Архитектура крымских городов имеет много общего с городами Северной Осетии: это и общее историческое наследие, связанное со скифским периодом, и горный ландшафт. Поэтому обмен опытом был очень полезен, уверен архитектор.Ранее он рассказал РИА Новости Крым, как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан на набережной Симферополя. Он будет установлен на месте заброшенного ручейка на склоне в районе Екатерининского сада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство Казенного сада в Керчи: почему оно вызывает много споровВ Ялте начались общественные слушания по изменениям в ГенпланСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
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РИА Новости Крым
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архитектура, новости крыма, крым, награды, конкурс, симферополь, строительство, кирилл бабеев
Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе

Архитектор из Крыма получил гран-при на престижном конкурсе за дом из стекла

21:53 23.09.2024
 
© Фото Кирилла БабееваДом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
© Фото Кирилла Бабеева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Проект крымского архитектора, председателя Союза архитекторов Республики Крым Кирилла Бабеева завоевал гран-при на смотре-конкурсе Северо-Кавказского архитектурного форума, который проходил в Нальчике. Об этом автор проекта рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Это очень примечательное событие для меня, что единственный проект, который был подан от Крыма для участия в смотре-конкурсе, взял гран-при. Это мой проект стеклянного офисного здания", – сказал Бабеев.

Объект уже построен в Симферополе на Евпаторийском шоссе. Его главной архитектурной особенностью является фасад, полностью выполненный из стекла. Он создает отражение окружающего ландшафта, благодаря чему в создании архитектурного образа участвуют солнце и небо.
Северо-Кавказский форум – масштабное событие в отрасли архитектуры, которое регулярно проходит в столице Кабардино-Балкарии Нальчике.
"Это большой форум, там присутствовал президент Союза архитекторов России, члены правления Союза архитекторов России, и удалось обменяться опытом не только с коллегами с Кавказа, но и из Москвы", – отметил Кирилл Бабеев.
Крымские архитекторы также впервые провели выставку своих работ за пределами республики – во Владикавказе, где она имела большой успех.

"Мы каждый год ко Дню архитектора летом проводим архитектурный форум с большой выставкой и смотром-конкурсом лучших крымских архитектурных работ. А дальше эта выставка ездит по крымским городам, и вот впервые она покинула полуостров и была выставлена во Владикавказе", – рассказал Бабеев.

Архитектура крымских городов имеет много общего с городами Северной Осетии: это и общее историческое наследие, связанное со скифским периодом, и горный ландшафт. Поэтому обмен опытом был очень полезен, уверен архитектор.
Ранее он рассказал РИА Новости Крым, как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан на набережной Симферополя. Он будет установлен на месте заброшенного ручейка на склоне в районе Екатерининского сада.
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