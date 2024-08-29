https://crimea.ria.ru/20240829/blagoustroystvo-kazennogo-sada-v-kerchi-pochemu-ono-vyzyvaet-mnogo-sporov-1139944908.html

Благоустройство Казенного сада в Керчи: почему оно вызывает много споров

Благоустройство Казенного сада в Керчи: почему оно вызывает много споров - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Благоустройство Казенного сада в Керчи: почему оно вызывает много споров

Есть в Керчи, которая находится в степной местности, парк под названием "Казенный сад", где даже в жару хорошо дышится и можно спрятаться от палящих солнечных... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T06:40

2024-08-29T06:40

2024-08-29T06:40

эксклюзивы риа новости крым

керчь

история

память

археология в крыму

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139952839_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_b8a4af0340d41d360d29c4385d9b6d4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Есть в Керчи, которая находится в степной местности, парк под названием "Казенный сад", где даже в жару хорошо дышится и можно спрятаться от палящих солнечных лучей под кронами многочисленных деревьев. Заложен он был в начале XIX века, но история этого места началась еще в античные времена.Сегодня "Казенному саду" рядом с Вокзальным шоссе хотят придать современный вид, проложив дорожки, установив спортивные площадки, скамейки, освещение. Казалось бы, благое дело, на которое выделено более 76 миллионов рублей. Завершить работы планировали к 1 августа, но они все еще продолжаются, как и споры вокруг благоустройства. С чем это связано, РИА Новости Крым рассказала научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, археолог Елена Лютова.История паркаМы встречаемся с Еленой у части парка, которая не затронута благоустройством. Она знает здесь каждую тропинку, каждый камень, каждую траншею, каждый курган. В конце 2023 года, узнав, что на территории "Казенного сада" планируется благоустройство, они с коллегами проводили здесь на основании открытого листа (разрешения) археологическую разведку без осуществления земляных работ, чтобы выявить объекты археологического наследия и уточнить сведений о них.Здесь, на тенистых аллеях, проводили свой досуг горожане, и позднее, в XX веке, во времена Советского союза, парк так же был одним из излюбленных мест отдыха керчан. После развала СССР он пришел в запустение, сильно зарос, появилось множество стихийных свалок и костровищ.Когда уже в наше время местные жители голосовали за его благоустройство, то надеялись, что парк оставят ландшафтным, а не забетонируют и застелят покрытиями для спортплощадок.Три исторических курганаВ результате археологических разведок на территории парка были обнаружены несколько участков сбора подъемного материала и локализована "Курганная группа "Казенный сад" IV–II века до н. э.". Приказом Министерства культуры Республики Крым от 6 марта 2024 года ее включили в перечень выявленных объектов археологического наследия республики. Утверждены границы территории и режим использования земель в этих границах.Елена Лютова рассказывает, что во времена Боспорского царства на территорию "Казенного сада" распространялась часть обширного некрополя Пантикапея. Сейчас здесь сохранились остатки трех курганов, насыпи которых не только являются уникальными памятниками греко-скифской погребальной архитектуры, но и потенциально могут содержать интереснейшие находки."Во время археологических работ в XIX – начале XX веков в насыпях курганов были обнаружены склепы, остатки тризны (поминального обеда) и несколько гробниц", – рассказывает археолог.Среди находок нашего времени на территории всего парка, по словам научного сотрудника, были обнаружены фрагменты античных амфор и образцы керамики XIX века. Эти находки позволяют предположить, что здесь присутствует культурный слой, и для его исследования необходимы дополнительные археологические разведки и раскопки.Мы останавливаемся с Еленой возле углубления в земле, в котором виднеется часть каменного сооружения, явно относящегося к древним временам. Но в него сброшены бутылки, пачки сигарет и другой мусор."Это угловая часть конструкции античного склепа. Он относится к первому кургану, насыпь которого была исследована в XIX веке и до наших дней почти не сохранилась. Стены склепа очень хорошо обработаны, в них видны технологические пазы. Сверху мы видим мощную плиту перекрытия", – объясняет научный сотрудник музея-заповедника.Археолог говорит, что это склеп античного времени, периода IV–II веков до н. э. Но здесь явно поработали "черные копатели". Позднее мы найдем совсем свежие следы их деятельности и на втором кургане, средняя высота которого составляет около шести метров от поверхности."Эти люди ходят здесь с металлоискателями, разрушая археологические объекты. Они также ищут и артефакты Великой Отечественной войны", – говорит специалист.В годы Великой Отечественной войны прямо на склонах курганов парка немецко-фашистскими войсками были вырыты многочисленные блиндажи и капониры для размещения личного состава и военной техники."Вот один из блиндажей. Всего в насыпях курганов было более 20 различных военных построек. По рассказам местных жителей, в 90-е годы из осыпавшихся блиндажей вытаскивали даже оружие", – продолжает экскурс в историю Елена Лютова.Третий курган "Казенного сада" самый высокий – около 8 метров (15,59 м по Балтийской системе высот)."У археологов нет цели раскопать все древние памятники. Напротив – мы стремимся максимально сохранить наследие для будущих поколений. Копаем только в том случае, если памятнику угрожает разрушение антропогенного (строительство или другие земляные работы) или природного характера", – поясняет археолог.Мы с Еленой Лютовой уже выходим из парка, проходим по участку, где строители прокладывают тротуарную плитку, и вдруг в подтверждение слов о найденных на его территории артефактах, археолог опытным взглядом замечает в перекопанной земле осколок древней керамики."Вероятно, это сбитый фрагмент придонной части старинного сосуда, возможно, античного. Значит здесь может находиться культурный слой, и не исключено, что на этом месте располагаются интересные археологические объекты", – оценивает находку специалист.В завершении разговора Елена Лютова говорит, что территорию курганов, склоны и вершины которых сегодня пользуются популярностью у посетителей парка, необходимо привести в порядок: убрать мусор, костровища, бурелом, избавиться от лишней растительности, которая своими корнями разрушает насыпи археологических объектов."Для оптимального сохранения исторического ландшафта парка от администрации хотелось бы бережного отношения к старинным элементам планировки территории парка – фрагментам каменной ограды XIX века, античным курганам и остаткам построек времен Великой Отечественной войны", – обращает внимание научный сотрудник музея-заповедника.Елена Лютова убеждена, что для более тщательного изучения территории необходимо провести дополнительные исследования, и все вновь выявленные объекты старины так же вплести в неповторимую атмосферу природно-исторического пространства, сохранив его самобытную историю и красоту.Строительные работыВ мэрии Керчи РИА Новости Крым пояснили, что в связи с проведением дополнительных обследований территории контракт на проведение работ в "Казенном парке" продлен до 1 сентября."Благоустройством не затрагивается территория античного некрополя", – сказали в администрации города.В начале текущего года на официальном портале правительства Крыма было размещено распоряжение об определении подрядчика, который в соответствии с этим документом должен был завершить работы по благоустройству парка "Казенный сад" до 1 августа 2024 года. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капстроительства керченской мэрии.Строители продолжают менять облик исторического места. Работает техника, а местные жители уже спешат оценить некоторые установленные элементы благоустройства.Читайте также на РИА Новости Крым:Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуВ Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилосьКто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

керчь, история, память, археология в крыму, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), благоустройство, городская среда