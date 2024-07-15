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В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан
В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан
В Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, стартовали общественные слушания. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T21:15
2024-07-15T21:15
2024-07-15T21:15
янина павленко
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городская среда
благоустройство
генплан ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, стартовали общественные слушания. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Графические материалы размещаются в будние возле здания администрации (пл. Советская), в Алупке и Гурзуфе – у местных ДК, в Ливадии, Гаспре, Кореизе, Массандре, Симеизе, Форосе – у зданий терорганов, перечислила Павленко, добавив, что там же появятся и графики консультаций, на которых ялтинцы смогут получить разъяснения и подать письменное обращение в адрес временной комиссии по организации и проведению обсуждений."Свои предложения и замечания можно оставить в книге учета посетителей экспозиции проекта, написав письменное обращение в администрацию (можно принести лично или направить через почту по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Советская, 1, а также на электронную почту: kanc.admin@yalta.rk.gov.ru)", – уточнила Павленко.Также жители Ялты могут обратиться также в Департамент архитектуры и градостроительства города, взяв с собой паспорт или другой документ, подтверждающий российское гражданство, а также документы, подтверждающие право собственности на землю и строения.Кроме того, с 17 июля внести предложения можно будет дистанционно – через Госуслуги.С изменениями в Генплан можно ознакомиться на сайте администрации Ялты в разделе "Общественное обсуждение", резюмировала она.В апреле Павленко сообщала, что в я Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииКогда примут генплан СевастополяВ историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
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янина павленко, новости крыма, крым, ялта, городская среда, благоустройство, генплан ялты
В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан
В Ялте работы по внесению изменений в Генплан на финишной прямой – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, стартовали общественные слушания. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Друзья! Очень важная и долгожданная новость – работы по внесению изменений в Генплан на финишной прямой. Стартовали общественные обсуждения! Замечания и предложения принимаются по 5 августа", – написала она в своем Telegram-канале.
Графические материалы размещаются в будние возле здания администрации (пл. Советская), в Алупке и Гурзуфе – у местных ДК, в Ливадии, Гаспре, Кореизе, Массандре, Симеизе, Форосе – у зданий терорганов, перечислила Павленко, добавив, что там же появятся и графики консультаций, на которых ялтинцы смогут получить разъяснения и подать письменное обращение в адрес временной комиссии по организации и проведению обсуждений.
"Свои предложения и замечания можно оставить в книге учета посетителей экспозиции проекта, написав письменное обращение в администрацию (можно принести лично или направить через почту по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Советская, 1, а также на электронную почту: kanc.admin@yalta.rk.gov.ru)"
, – уточнила Павленко.
Также жители Ялты могут обратиться также в Департамент архитектуры и градостроительства города, взяв с собой паспорт или другой документ, подтверждающий российское гражданство, а также документы, подтверждающие право собственности на землю и строения.
Кроме того, с 17 июля внести предложения можно будет дистанционно – через Госуслуги.
"Важно! Участвовать могут только ялтинцы, постоянно живущие на территории муниципалитета, правообладатели земельных участков или расположенных на них ОКСов, а также правообладатели помещений, являющихся частью этих ОКСов", – уточнила Павленко.
С изменениями в Генплан можно ознакомиться на сайте администрации Ялты в разделе "Общественное обсуждение", резюмировала она.
В апреле Павленко сообщала
, что в я Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города.
Как ранее сообщал
сайт РИА Новости Крым
, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты
в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ
с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города.
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