https://crimea.ria.ru/20240715/v-yalte-nachalis-obschestvennye-slushaniya-po-izmeneniyam-v-genplan-1138877164.html

В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан

В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан - РИА Новости Крым, 15.07.2024

В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан

В Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, стартовали общественные слушания. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T21:15

2024-07-15T21:15

2024-07-15T21:15

янина павленко

новости крыма

крым

ялта

городская среда

благоустройство

генплан ялты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138877660_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81d1d63c720ff6ce842c9f5b6f408786.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Ялте работы по внесению изменений в Генплан почти завершены, стартовали общественные слушания. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Графические материалы размещаются в будние возле здания администрации (пл. Советская), в Алупке и Гурзуфе – у местных ДК, в Ливадии, Гаспре, Кореизе, Массандре, Симеизе, Форосе – у зданий терорганов, перечислила Павленко, добавив, что там же появятся и графики консультаций, на которых ялтинцы смогут получить разъяснения и подать письменное обращение в адрес временной комиссии по организации и проведению обсуждений."Свои предложения и замечания можно оставить в книге учета посетителей экспозиции проекта, написав письменное обращение в администрацию (можно принести лично или направить через почту по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Советская, 1, а также на электронную почту: kanc.admin@yalta.rk.gov.ru)", – уточнила Павленко.Также жители Ялты могут обратиться также в Департамент архитектуры и градостроительства города, взяв с собой паспорт или другой документ, подтверждающий российское гражданство, а также документы, подтверждающие право собственности на землю и строения.Кроме того, с 17 июля внести предложения можно будет дистанционно – через Госуслуги.С изменениями в Генплан можно ознакомиться на сайте администрации Ялты в разделе "Общественное обсуждение", резюмировала она.В апреле Павленко сообщала, что в я Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииКогда примут генплан СевастополяВ историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, новости крыма, крым, ялта, городская среда, благоустройство, генплан ялты