https://crimea.ria.ru/20240924/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-tsiklon-nad-chernym-morem-1140302285.html

Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем

Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем

Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T00:01

2024-09-24T00:01

2024-09-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. В центральных и восточных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+20 градусов, днем +24...+26.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +13...+15, днем +24...+26 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +23...+25 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240923/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-gde-luchshe-vsego-kupatsya-1140543903.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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