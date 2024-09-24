https://crimea.ria.ru/20240924/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-tsiklon-nad-chernym-morem-1140302285.html
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T00:01
2024-09-24T00:01
2024-09-24T00:01
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крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. В центральных и восточных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+20 градусов, днем +24...+26.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +13...+15, днем +24...+26 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +23...+25 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240923/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-gde-luchshe-vsego-kupatsya-1140543903.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
В Крыму во вторник днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. В центральных и восточных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+20 градусов, днем +24...+26.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +13...+15, днем +24...+26 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +23...+25 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.