Рейтинг@Mail.ru
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-tsiklon-nad-chernym-morem-1140302285.html
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T00:01
2024-09-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138194333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f037abc924ebe995d9a2cfa2d831e0e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. В центральных и восточных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+20 градусов, днем +24...+26.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +13...+15, днем +24...+26 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +23...+25 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240923/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-gde-luchshe-vsego-kupatsya-1140543903.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138194333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38c09a550c0420fe1bfb33f33b6ef092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем

В Крыму во вторник днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой

00:01 24.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду полуострова будет оказывать влияние циклон над востоком Черного моря. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. В центральных и восточных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+20 градусов, днем +24...+26.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +13...+15, днем +24...+26 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем +23...+25 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Пляж - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 19:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:02Главное за день: 23 сентября
22:43Главные новости Крыма: 23 сентября
22:30Утверждено обвинение генералу Ивану Попову
22:03Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
21:53Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
21:31Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
21:16Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн
20:57На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре
20:32Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате
20:11"Ежик в тумане": Банк России выпустил новые памятные монеты
19:56Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
19:34Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться
19:01Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
18:34Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Херсонской области
18:28РНКБ возобновил прием заявок на автокредиты с господдержкой
18:16ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей
18:01В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав
17:47Смертельное ДТП на "Тавриде": автомобиль сбил велосипедиста
Лента новостейМолния