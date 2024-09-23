https://crimea.ria.ru/20240923/glavnoe-za-den-23-sentyabrya-1140558548.html

Главное за день: 23 сентября

Главное за день: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Главное за день: 23 сентября

Telegram теперь сможет раскрывать номера и IP-адреса тех, кто нарушает правила платформы. Экс-президент Украины Петр Порошенко* и его сын оказались в списке... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T23:02

2024-09-23T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Telegram теперь сможет раскрывать номера и IP-адреса тех, кто нарушает правила платформы. Экс-президент Украины Петр Порошенко* и его сын оказались в списке террористов и экстремистов. Украинские боевики вывезли часть жителей Курской области за пределы России. Прокуратура Красноярского края выдвинула новую версию смертельного отравления многодетной семьи. Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Телега" перестанет хранить секретыIP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты в ответ на обоснованные юридические запросы, заявил создатель мессенджера Павел Дуров.По его словам, поиск в Telegram позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. Этой функцией воспользовались лица, нарушившие Условия обслуживания для сбыта нелегальных товаров."Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на действительные юридические запросы", – написал Дуров в своем Telegram-канале.Порошенко* с сыном стали террористамиРосфинмониторинг добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы."Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г. р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киев Украинской ССР, Казаков Олег Леонидович, родившийся 31.05.1967 г.р. в г. Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.* Внесен в российский список террористов и экстремистовВСУ вывезли россиян из Курской областиВСУ вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы Российской Федерации, что стало с этими людьми, пока неизвестно, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Люди ищут своих родных, без вести пропавших. Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица без их согласия… Их родственникам не сообщено, где они находятся. Контактов у них с родными и близкими ни по телефонам, ни по каким-то другим каналам нет. Мы безумно беспокоимся за их с судьбу", – сказала омбудсмен.Чем могла отравиться семья в Красноярском краеМногодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства. Это одна из новых версий, которую рассматривает прокуратура Красноярского края после смерти четырех детей семьи. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства."Помимо двух основных версий (отравление продуктами питания и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества), заместитель прокурора края Евгений Мостовой поручил отработать версию об отравлении семьи употребленными в пищу продуктами собственного – сказано в сообщении.Космонавты год спустя вернулись с МКСМеждународный экипаж космонавтов вернулся на Землю, команда приземлилась в городе Жезказган в Казахстане, сообщает Роскосмос."Спустя год на МКС экипаж вернулся на Землю! Сегодня в 14:59 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с космонавтами Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавтом Трейси Дайсон, приземлился в районе казахстанского города Жезказган", – говорится в Telegram-сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240923/terakt-sovershen-v-otnoshenii-semi-glavvracha-bolnitsy-v-khersonskoy-oblasti-1140556666.html

https://crimea.ria.ru/20240923/vsu-obstrelyali-shkolnyy-stadion--v-zdanii-nakhodilis-106-detey-1140555849.html

https://crimea.ria.ru/20240923/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---pogibli-rebenok-i-dvoe-vzroslykh--1140553289.html

https://crimea.ria.ru/20240923/uchenik-ranil-odnoklassnikov-v-shkole-irkutskoy-oblasti-1140540713.html

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