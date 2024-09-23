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Главные новости Крыма: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Главные новости Крыма: 23 сентября
Главные новости Крыма: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Главные новости Крыма: 23 сентября
В Крыму украинского шпиона отправили в тюрьму на 14 лет. Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море. Власти Севастополя решили пересмотреть РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T22:43
2024-09-23T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму украинского шпиона отправили в тюрьму на 14 лет. Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море. Власти Севастополя решили пересмотреть схему размещения укрытий. В органах власти Крыма кадровые изменения: обновлено руководство министерств. В горах Крыма сотрудники МЧС спасли 15 человек за два дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приговор украинскому шпионуВ Крыму вынесен приговор гражданину Украины, который занимался сбором данных для врага. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу."УФСБ России по Центральному военному округу доказана причастность гражданина Украины к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.Сбиты цели в Черном мореИстребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря для поиска и уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров и морского десанта противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Боевую задачу отрабатывали в том числе в темное время суток и на разных высотах"Экипажи поднимались в стратосферу на высоту более 13 тысяч – уточнили в ведомстве.В Севастополе займутся укрытиямиВ Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан. Соответствующее поручение на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в Центр управления регионом поступают жалобы от жителей города о том, что некоторые укрытия стоят не там, где они нужны."Много было после очередного объявления сигнала "Баллистика" вопросов о том, где и что надо поставить и передвинуть. Проанализируйте тщательно, потому что некоторые места размещения вызывают не то что удивление, но вроде не обязательно там ставить. А где-то наоборот", – поручил он директору департамента общественной безопасности Севастополя Алексею Краснокутскому.В Крыму назначены новые министрыВ органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены.В понедельник на официальном портале правительства Крыма появилось сразу четыре кадровых указа главы республики Сергея Аксенова. В частности, о назначении министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма экс-главы администрации Ленинского района республики Захара Щегленко.Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года, сказано в документе.В горах Крыма спасли 15 человекНа прошедших выходных туристы в горах Крыма вызывали спасателей более 10 раз, спасены 15 человек, сообщает МЧС Крыма."Для оказания помощи на прошедших выходных спасателями "КРЫМ-СПАС" осуществлено 16 выездов. Спасено 15 человек, в том числе пять детей", – говорится в Telegram-канале ведомства.
https://crimea.ria.ru/20240923/rossiya-prosit-otklonit-pretenzii-kieva-po-morskim-akvatoriyam-kryma-1140544727.html
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Главные новости Крыма: 23 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 23 сентября

22:43 23.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму украинского шпиона отправили в тюрьму на 14 лет. Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море. Власти Севастополя решили пересмотреть схему размещения укрытий. В органах власти Крыма кадровые изменения: обновлено руководство министерств. В горах Крыма сотрудники МЧС спасли 15 человек за два дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Приговор украинскому шпиону

В Крыму вынесен приговор гражданину Украины, который занимался сбором данных для врага. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу.
"УФСБ России по Центральному военному округу доказана причастность гражданина Украины к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 15:13
Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма

Сбиты цели в Черном море

Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря для поиска и уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров и морского десанта противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Боевую задачу отрабатывали в том числе в темное время суток и на разных высотах
"Экипажи поднимались в стратосферу на высоту более 13 тысяч – уточнили в ведомстве.
Вадим Золотухин
Вчера, 14:59
В Черноморском районе простились с героем СВО

В Севастополе займутся укрытиями

В Севастополе пересмотрят схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшат систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан. Соответствующее поручение на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, в Центр управления регионом поступают жалобы от жителей города о том, что некоторые укрытия стоят не там, где они нужны.
"Много было после очередного объявления сигнала "Баллистика" вопросов о том, где и что надо поставить и передвинуть. Проанализируйте тщательно, потому что некоторые места размещения вызывают не то что удивление, но вроде не обязательно там ставить. А где-то наоборот", – поручил он директору департамента общественной безопасности Севастополя Алексею Краснокутскому.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 19:01Нацпроекты в Крыму
Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта

В Крыму назначены новые министры

В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены.
В понедельник на официальном портале правительства Крыма появилось сразу четыре кадровых указа главы республики Сергея Аксенова. В частности, о назначении министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма экс-главы администрации Ленинского района республики Захара Щегленко.
Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года, сказано в документе.
Мнение симферопольцев о необходимости менять гимн Крыма - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 14:06
Нужно ли менять гимн Крыма - опрос

В горах Крыма спасли 15 человек

На прошедших выходных туристы в горах Крыма вызывали спасателей более 10 раз, спасены 15 человек, сообщает МЧС Крыма.
"Для оказания помощи на прошедших выходных спасателями "КРЫМ-СПАС" осуществлено 16 выездов. Спасено 15 человек, в том числе пять детей", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Новый пригородный автобус НеФАЗ вышел на маршрут Симферополь – Красное в Крыму
Вчера, 06:58
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
 
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00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:02Главное за день: 23 сентября
22:43Главные новости Крыма: 23 сентября
22:30Утверждено обвинение генералу Ивану Попову
22:03Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
21:53Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
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