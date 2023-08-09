https://crimea.ria.ru/20230809/esche-100-snaryadov-vypustili-vsu-po-gorodam-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-1130624029.html

Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области

Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области

Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T12:39

2023-08-09T12:39

2023-08-09T12:39

херсонская область

новые регионы россии

обстрелы всу

новости сво

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки выпущено почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.В дневное время по области было выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Казачьи Лагеря – 22 снаряда. В городе Новая Каховка насчитали 14 прилетов, в результате одного из них разрушен частный жилой дом. Населенные пункты Песчановка и Голая Пристань обстреливали по 12 раз, Алешки – девять.В настоящий момент экстренные службы уточняют информацию о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.Днем ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 115 артснарядов. В понедельник – 72 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиРакеты НАТО попали в школу в Херсонской областиВ результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек

https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-usilili-obstrely-khersonschiny--za-sutki-vypuscheno-bolshe-100-snaryadov-1130598642.html

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, новости сво, общество, происшествия