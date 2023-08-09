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Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T12:39
2023-08-09T12:39
херсонская область
новые регионы россии
обстрелы всу
новости сво
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки выпущено почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.В дневное время по области было выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Казачьи Лагеря – 22 снаряда. В городе Новая Каховка насчитали 14 прилетов, в результате одного из них разрушен частный жилой дом. Населенные пункты Песчановка и Голая Пристань обстреливали по 12 раз, Алешки – девять.В настоящий момент экстренные службы уточняют информацию о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.Днем ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 115 артснарядов. В понедельник – 72 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиРакеты НАТО попали в школу в Херсонской областиВ результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек
https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-usilili-obstrely-khersonschiny--za-sutki-vypuscheno-bolshe-100-snaryadov-1130598642.html
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херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, новости сво, общество, происшествия
Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области

ВСУ выпустили по Херсонской области 99 снарядов из ствольной артиллерии за сутки

12:39 09.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки выпущено почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.
В дневное время по области было выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Казачьи Лагеря – 22 снаряда. В городе Новая Каховка насчитали 14 прилетов, в результате одного из них разрушен частный жилой дом. Населенные пункты Песчановка и Голая Пристань обстреливали по 12 раз, Алешки – девять.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Казачьих Лагерей и Великой Лепетихи, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", – уточняется в сообщении.
В настоящий момент экстренные службы уточняют информацию о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.
Днем ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 115 артснарядов. В понедельник – 72 снаряда.
Обстрелы ВСУ
Вчера, 10:27
ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов
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Херсонская областьНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУНовости СВООбществоПроисшествия
 
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