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Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T12:39
2023-08-09T12:39
2023-08-09T12:39
херсонская область
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обстрелы всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают вести прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки выпущено почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.В дневное время по области было выпущено 69 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Казачьи Лагеря – 22 снаряда. В городе Новая Каховка насчитали 14 прилетов, в результате одного из них разрушен частный жилой дом. Населенные пункты Песчановка и Голая Пристань обстреливали по 12 раз, Алешки – девять.В настоящий момент экстренные службы уточняют информацию о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.Днем ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 115 артснарядов. В понедельник – 72 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиРакеты НАТО попали в школу в Херсонской областиВ результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек
https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-usilili-obstrely-khersonschiny--za-sutki-vypuscheno-bolshe-100-snaryadov-1130598642.html
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херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, новости сво, общество, происшествия
Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
ВСУ выпустили по Херсонской области 99 снарядов из ствольной артиллерии за сутки