https://crimea.ria.ru/20230808/v-rezultate-obstrela-donetska-pogibli-troe-i-raneny-11-chelovek-1130615102.html

В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек

В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 08.08.2023

В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек

В ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T22:16

2023-08-08T22:16

2023-08-08T22:16

новости

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

донецк

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130397928_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_b67c90f14a3850f1fab18b6711008d49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Под обстрел попала бригада электромонтеров, которая в это время работала на территории Октябрьского РЭС, проинформировал Пушилин. Один из работников получил осколочные ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии. Мелкие осколочные ранения получил водитель оперативно-выездной бригады.В Донецке и других городах республики зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры. Так, обстрелами противника повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой, 10 объектов гражданской инфраструктуры, включая здание школы в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрику в Шахтерске.Всего было зафиксировано 95 обстрелов, в результате которых выпущено 349 снарядов, в том числе кассетного типа.Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области пострадал ребенок. Он получил легкие осколочные ранения предплечья и руки, пострадавшему была на месте оказана медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавшихРакеты НАТО попали в школу в Херсонской области

донецкая народная республика (днр)

донецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, обстрелы всу