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В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек
В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 08.08.2023
В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек
В ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T22:16
2023-08-08T22:16
новости
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
донецк
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Под обстрел попала бригада электромонтеров, которая в это время работала на территории Октябрьского РЭС, проинформировал Пушилин. Один из работников получил осколочные ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии. Мелкие осколочные ранения получил водитель оперативно-выездной бригады.В Донецке и других городах республики зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры. Так, обстрелами противника повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой, 10 объектов гражданской инфраструктуры, включая здание школы в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрику в Шахтерске.Всего было зафиксировано 95 обстрелов, в результате которых выпущено 349 снарядов, в том числе кассетного типа.Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области пострадал ребенок. Он получил легкие осколочные ранения предплечья и руки, пострадавшему была на месте оказана медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавшихРакеты НАТО попали в школу в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, обстрелы всу
В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек

Трое погибли и 11 ранены, включая ребенка – результаты обстрелов Донецка со стороны ВСУ

22:16 08.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения, в том числе есть раненый в Шахтерске. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", - написал он.

Под обстрел попала бригада электромонтеров, которая в это время работала на территории Октябрьского РЭС, проинформировал Пушилин. Один из работников получил осколочные ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии. Мелкие осколочные ранения получил водитель оперативно-выездной бригады.

"В Киевском районе Донецка произошло прямое попадание снаряда противника в автомобиль ООО "Экологическая компания "Громада". Ранен водитель и два грузчика", - говорится в сообщении.

В Донецке и других городах республики зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры. Так, обстрелами противника повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой, 10 объектов гражданской инфраструктуры, включая здание школы в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрику в Шахтерске.
Всего было зафиксировано 95 обстрелов, в результате которых выпущено 349 снарядов, в том числе кассетного типа.
Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области пострадал ребенок. Он получил легкие осколочные ранения предплечья и руки, пострадавшему была на месте оказана медицинская помощь.
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НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинДонецкОбстрелы ВСУ
 
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