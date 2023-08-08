https://crimea.ria.ru/20230808/rebenok-postradal-vo-vremya-ataki-vsu-na-monastyr-v-kurskoy-oblasti-1130607991.html

Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области

Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области

Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T17:52

2023-08-08T17:52

2023-08-08T17:52

новости

курская область

происшествия

религия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра, уточнил губернатор.Ранее украинские войска ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. В результате взрыва повреждены оказались 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме. Специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления и приступают к восстановлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую областьДроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по БелгородчинеПод Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, происшествия, религия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу