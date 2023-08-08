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Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области
Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области
Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T17:52
2023-08-08T17:52
новости
курская область
происшествия
религия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра, уточнил губернатор.Ранее украинские войска ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. В результате взрыва повреждены оказались 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме. Специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления и приступают к восстановлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую областьДроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по БелгородчинеПод Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, происшествия, религия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области

Старовойт: ребенок пострадал во время атаки ВСУ на мужской монастырь в Курской области

17:52 08.08.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра, уточнил губернатор.
Ранее украинские войска ударили с беспилотников по городу Рыльск в Курской области. В результате взрыва повреждены оказались 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме. Специалисты уже провели необходимые замеры поврежденного остекления и приступают к восстановлению.
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