https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-obstrelyali-propusknoy-punkt-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1130600213.html

ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023

ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T11:38

2023-08-08T11:38

2023-08-08T11:38

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска "Шебекино". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В Журавлевке с БПЛА сброшено взрывное устройство, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Фрагментами сбитого беспилотника была повреждена линия электропередачи в одном из населенных пунктов района, сейчас электроснабжение восстановлено.В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов, по окрестностям села Вязовое – 14. В результате обстрелов ни в одном из сел пострадавших и разрушений нет.Как сообщалось, накануне на подлете к Белгороду системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагментами дрона повреждены крыши трех частных жилых домовладений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотникБоевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших

https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-usilili-obstrely-khersonschiny--za-sutki-vypuscheno-bolshe-100-snaryadov-1130598642.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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