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ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T11:38
2023-08-08T11:38
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска "Шебекино". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В Журавлевке с БПЛА сброшено взрывное устройство, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Фрагментами сбитого беспилотника была повреждена линия электропередачи в одном из населенных пунктов района, сейчас электроснабжение восстановлено.В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов, по окрестностям села Вязовое – 14. В результате обстрелов ни в одном из сел пострадавших и разрушений нет.Как сообщалось, накануне на подлете к Белгороду системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагментами дрона повреждены крыши трех частных жилых домовладений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотникБоевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших
https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-usilili-obstrely-khersonschiny--za-sutki-vypuscheno-bolshe-100-snaryadov-1130598642.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, новости
ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили по автомобильному КПП "Шебекино" шесть минометных снарядов

11:38 08.08.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГород Шебекино Белгородской области.
Город Шебекино Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска "Шебекино". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – шесть. В селе Чураево сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В Журавлевке с БПЛА сброшено взрывное устройство, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Фрагментами сбитого беспилотника была повреждена линия электропередачи в одном из населенных пунктов района, сейчас электроснабжение восстановлено.
В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов, по окрестностям села Вязовое – 14. В результате обстрелов ни в одном из сел пострадавших и разрушений нет.
Как сообщалось, накануне на подлете к Белгороду системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагментами дрона повреждены крыши трех частных жилых домовладений.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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