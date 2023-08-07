https://crimea.ria.ru/20230807/v-belgorodskoy-oblasti-kombayn-naekhal-na-snaryad--dvoe-postradavshikh-1130583075.html

В Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших

В Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших - РИА Новости Крым, 07.08.2023

В Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших

В Белгородской области при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет, в результате взрыва пострадали находящиеся в кабине комбайнер и его помощник. Об РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T14:05

2023-08-07T14:05

2023-08-07T14:29

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет, в результате взрыва пострадали находящиеся в кабине комбайнер и его помощник. Об этом и других происшествиях за прошедшие сутки сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Пострадавший отказался от госпитализации, после первичной хирургической обработки ран врачи отпустили его домой.В остальных районах области также было неспокойно, ВСУ продолжают обстреливать мирные объекты Белгородчины. В Валуйском городском округе по хутору Бабка выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет, но в результате обстрела загорелось поле с пшеницей на площади два квадратных метра. Очаг возгорания был оперативно потушен. ⠀В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром и поселку Ленинский – по четыре, по хутору Бондаренков – три минометных снаряда. В селе Середа после обстрелов было найдено пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела. Пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе по селам Журавлевка и Щетиновка выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - продолжает губернатор. ⠀В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено восемь прилетов. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляно село Репяховка – зафиксировано шесть попаданий, три из них пришлись на окраину села. Пострадавших нет."Повреждена линия электропередачи. К настоящему моменту ЛЭП восстановлена. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли, фасад и заборы в двух частных домовладениях. Также под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка – установлено 10 прилетов. Обошлось без последствий", - информирует Гладков.Ранее сообщалось, что жителей Белгорода, чье имущество пострадало от украинских обстрелов, освободят от уплаты налога. Такое решение было принято на заседании Белгородского городского совета.⠀Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненыхВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиБолее 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230807/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik-1130575382.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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