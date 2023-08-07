https://crimea.ria.ru/20230807/zaporozhskuyu-oblast-atakovali-40-raz-za-sutki--shestero-ranenykh-1130577205.html

Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых

Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых

Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T10:42

2023-08-07T10:42

2023-08-07T10:42

запорожская область

обстрелы всу

евгений балицкий

происшествия

общество

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.За прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, уточнил он.Он также уточнил, что начаты работы по восстановлению гражданской инфраструктуры после обстрела центра города Днепрорудный.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области

запорожская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, евгений балицкий, происшествия, общество, новые регионы россии, новости