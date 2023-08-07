https://crimea.ria.ru/20230807/zaporozhskuyu-oblast-atakovali-40-raz-za-sutki--shestero-ranenykh-1130577205.html
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T10:42
2023-08-07T10:42
2023-08-07T10:42
запорожская область
обстрелы всу
евгений балицкий
происшествия
общество
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130576157_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_f682388c0e3d4d60ad1fb616b2fa5839.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.За прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, уточнил он.Он также уточнил, что начаты работы по восстановлению гражданской инфраструктуры после обстрела центра города Днепрорудный.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130576157_0:214:960:934_1920x0_80_0_0_157d2749e060f855b1538a14fd2f4347.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, обстрелы всу, евгений балицкий, происшествия, общество, новые регионы россии, новости
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
Балицкий: шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на Запорожскую область