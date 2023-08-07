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Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T10:42
2023-08-07T10:42
запорожская область
обстрелы всу
евгений балицкий
происшествия
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.За прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, уточнил он.Он также уточнил, что начаты работы по восстановлению гражданской инфраструктуры после обстрела центра города Днепрорудный.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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запорожская область, обстрелы всу, евгений балицкий, происшествия, общество, новые регионы россии, новости
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых

Балицкий: шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на Запорожскую область

10:42 07.08.2023
 
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия обстрела ВСУ мирных населенных пунктов Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ мирных населенных пунктов Запорожской области
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
За прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, уточнил он.
"Повреждены остекление девятиэтажных домов, трансформатор, автомобили, ранены шесть мирных жителей. Два человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии в условиях реанимации. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что начаты работы по восстановлению гражданской инфраструктуры после обстрела центра города Днепрорудный.
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Запорожская областьОбстрелы ВСУЕвгений БалицкийПроисшествияОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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