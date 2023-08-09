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Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые
Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела поселка Горьковский в Белгородской области со стороны украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T18:21
2023-08-09T18:21
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела поселка Горьковский в Белгородской области со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой.У троих пострадавших мужчин диагностированы осколочные ранения нижних конечностей, у женщины – контузия. В настоящее время бригады скорой помощи доставляют их в больницы, добавил губернатор.На месте находится глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжается.За прошедшие сутки украинские военные выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска "Шебекино".Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотникБоевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые

Один человек погиб и четыре пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области

18:21 09.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела поселка Горьковский в Белгородской области со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой.
"Случилось самое страшное: один человек погиб. У мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
У троих пострадавших мужчин диагностированы осколочные ранения нижних конечностей, у женщины – контузия. В настоящее время бригады скорой помощи доставляют их в больницы, добавил губернатор.
На месте находится глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжается.
За прошедшие сутки украинские военные выпустили около 50 снарядов по территории Белгородской области, в том числе шесть – по автомобильному пункту пропуска "Шебекино".
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