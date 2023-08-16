ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область
ФСБ: четверо диверсантов убиты при попытке украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
15:23 16.08.2023 (обновлено: 15:37 16.08.2023)
© AP Photo LIBKOSУкраинские солдаты едут на БТР
© AP Photo LIBKOS
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ФСБ и Минобороны предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянскую область, четверо диверсантов уничтожены. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", – говорится в сообщении.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля. Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района.
Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.