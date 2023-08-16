https://crimea.ria.ru/20230816/ukrainskie-diversanty-popytalis-zayti-v-bryanskuyu-oblast--fsb-1130770117.html

ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область

ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2023

ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область

Подразделения ФСБ и Минобороны предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянскую область, четверо диверсантов уничтожены. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T15:23

2023-08-16T15:23

2023-08-16T15:37

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

атака диверсантов на брянскую область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ФСБ и Минобороны предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянскую область, четверо диверсантов уничтожены. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля. Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

https://crimea.ria.ru/20230815/odin-chelovek-ranen-pri-popytke-zakhoda-ukrainskoy-drg-v-bryanskuyu-oblast-1130751349.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, атака диверсантов на брянскую область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)