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ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область
ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2023
ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область
Подразделения ФСБ и Минобороны предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянскую область, четверо диверсантов уничтожены. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T15:23
2023-08-16T15:37
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
атака диверсантов на брянскую область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ФСБ и Минобороны предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянскую область, четверо диверсантов уничтожены. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля. Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
https://crimea.ria.ru/20230815/odin-chelovek-ranen-pri-popytke-zakhoda-ukrainskoy-drg-v-bryanskuyu-oblast-1130751349.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, атака диверсантов на брянскую область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область

ФСБ: четверо диверсантов убиты при попытке украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

15:23 16.08.2023 (обновлено: 15:37 16.08.2023)
 
© AP Photo LIBKOSУкраинские солдаты едут на БТР
Украинские солдаты едут на БТР - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ФСБ и Минобороны предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянскую область, четверо диверсантов уничтожены. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", – говорится в сообщении.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию региона в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля. Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района.
Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиАтака диверсантов на Брянскую областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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