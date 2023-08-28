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Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО
Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО
Российские войска отражают атаки противника на Южно-Донецком направлении, которое на данный момент остается самым "горячим" в зоне спецоперации, при этом... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:05
2023-08-28T11:05
2023-08-28T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Российские войска отражают атаки противника на Южно-Донецком направлении, которое на данный момент остается самым "горячим" в зоне спецоперации, при этом подразделения ВС России улучшили позиции на Авдеевском, Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.При этом, по его словам, на Марьинском направлении продолжается позиционное противостояние, а в районе Авдеевки российским подразделениям удалось расширить серую зону в направлении Невельского и Перовомайского и улучшить позиции в направлении Красногоровки.Также российские войска улучшили свои позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. Только за прошедшую ночь противник пытался 12 раз контратаковать с целью возвращения утраченных позиций, но все атаки были отбиты российскими войсками с минимальными потерями."Противник пытается перегруппироваться, нарастить силы, чтобы ситуацию переломить. Но можно сказать, что без дополнительной мобилизации на Украине кардинально переломить ситуацию у противника возможности нет", - подытожил врио главы ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле бояТехника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтоженоКонтрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости сво, новости
Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО
Пушилин: войска РФ улучшили позиции на направлениях Авдеевки, Красного Лимана и Купянска
11:05 28.08.2023 (обновлено: 11:36 28.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Российские войска отражают атаки противника на Южно-Донецком направлении, которое на данный момент остается самым "горячим" в зоне спецоперации, при этом подразделения ВС России улучшили позиции на Авдеевском, Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Самое "горячее" – Южно-Донецкое направление. Это Урожайное, Старомайорское. Противник продолжает предпринимать шаги в серой зоне, но несет огромные потери. Сейчас противник предпринимает попытки обойти Урожайное с востока, направил определенные усилия в направлении Приютного, но за последние сутки положительного результата ему добиться не удалось. Наши подразделения предпринимают исчерпывающие меры, чтобы противник нес потери как в живой силе, так и в технике", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по его словам, на Марьинском направлении продолжается позиционное противостояние, а в районе Авдеевки российским подразделениям удалось расширить серую зону в направлении Невельского и Перовомайского и улучшить позиции в направлении Красногоровки.
Также российские войска улучшили свои позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. Только за прошедшую ночь противник пытался 12 раз контратаковать с целью возвращения утраченных позиций, но все атаки были отбиты российскими войсками с минимальными потерями.
"Противник пытается перегруппироваться, нарастить силы, чтобы ситуацию переломить. Но можно сказать, что без дополнительной мобилизации на Украине кардинально переломить ситуацию у противника возможности нет", - подытожил врио главы ДНР.
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