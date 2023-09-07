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Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине
Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине
Бойцы группировки "Днепр" за сутки разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T11:13
2023-09-07T11:13
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах.В островной зоне российские военные уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Трое украинских боевиков уничтожены, еще четверо ранены.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении разбиты гаубица М 777 с боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Противник потерял девять боевиков убитыми, еще семь ранены."В результате огневого поражения на Каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении. Также на позиции одного из подразделений ликвидированы шесть украинских боевиков, трое ранены.Накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. За сутки враг потерял более 50 человек, в том числе 30 убитыми.Ранее бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными.Еще днем ранее бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается на Купянском направленииРада поддержала назначение Умерова министром обороны УкраиныМощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
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херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине

"Днепр" разгромил западные гаубицы и позиции ВСУ на Херсонском и Каховском направлениях

11:13 07.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазбитая в зоне СВО техника
Разбитая в зоне СВО техника - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах.
В островной зоне российские военные уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Трое украинских боевиков уничтожены, еще четверо ранены.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении разбиты гаубица М 777 с боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Противник потерял девять боевиков убитыми, еще семь ранены.
"В результате огневого поражения на Каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Также на позиции одного из подразделений ликвидированы шесть украинских боевиков, трое ранены.
Накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а также одну из позиций противника. За сутки враг потерял более 50 человек, в том числе 30 убитыми.
Ранее бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления одной из бригад теробороны и минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Противник потерял 35 боевиков убитыми, еще 17 ранеными.
Еще днем ранее бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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