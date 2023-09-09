За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ
За сутки военнослужащие группы "Днепр" вывели из строя 23 боевика ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в результате работы бойцов российской группировки "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также уничтожены три гаубицы и минометный расчет. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Так, в островной зоне российские военные уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, здесь потери противника составили: пять человек убитыми, трое ранеными.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени. Также выведены из строя две гаубицы М 777 с боекомплектом, потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести", – уточнили в ведомстве.
На Каховском направлении в течение прошедших суток противник также нес потери. Здесь уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери ВСУ: три боевика ликвидированы безвозвратно, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
Накануне сообщалось, что в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и автомобильную технику.
Еще сутками ранее бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными.
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