https://crimea.ria.ru/20230909/za-sutki-gruppa-dnepr-vyvela-iz-stroya-23-boevika-vsu-1131278707.html

За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ

За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023

За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ

За минувшие сутки в результате работы бойцов российской группировки "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T12:39

2023-09-09T12:39

2023-09-09T12:39

херсонская область

новости сво

группировка войск "днепр"

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в результате работы бойцов российской группировки "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также уничтожены три гаубицы и минометный расчет. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, в островной зоне российские военные уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, здесь потери противника составили: пять человек убитыми, трое ранеными.На Каховском направлении в течение прошедших суток противник также нес потери. Здесь уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери ВСУ: три боевика ликвидированы безвозвратно, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.Накануне сообщалось, что в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и автомобильную технику.Еще сутками ранее бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиУничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу