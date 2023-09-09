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За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ
За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023
За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ
За минувшие сутки в результате работы бойцов российской группировки "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T12:39
2023-09-09T12:39
херсонская область
новости сво
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в результате работы бойцов российской группировки "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также уничтожены три гаубицы и минометный расчет. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, в островной зоне российские военные уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, здесь потери противника составили: пять человек убитыми, трое ранеными.На Каховском направлении в течение прошедших суток противник также нес потери. Здесь уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери ВСУ: три боевика ликвидированы безвозвратно, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.Накануне сообщалось, что в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и автомобильную технику.Еще сутками ранее бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиУничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине
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Новости
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херсонская область, новости сво, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ

За сутки военнослужащие группы "Днепр" вывели из строя 23 боевика ВСУ

12:39 09.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа
Боевая работа - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в результате работы бойцов российской группировки "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также уничтожены три гаубицы и минометный расчет. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Так, в островной зоне российские военные уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, здесь потери противника составили: пять человек убитыми, трое ранеными.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени. Также выведены из строя две гаубицы М 777 с боекомплектом, потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести", – уточнили в ведомстве.

На Каховском направлении в течение прошедших суток противник также нес потери. Здесь уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери ВСУ: три боевика ликвидированы безвозвратно, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
Накануне сообщалось, что в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и автомобильную технику.
Еще сутками ранее бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Херсонская областьНовости СВОГруппировка войск "Днепр"Армия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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