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Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
За прошедшие сутки в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T12:32
2023-09-08T12:32
2023-09-08T12:32
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и автомобильную технику. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, четверо военнослужащих ВСУ убиты, пятеро получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, противник потерял троих боевиков убитыми, четверых - ранеными.Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиАрмия России продвигается на Купянском направленииКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
Работа группы "Днепр": ВСУ за сутки потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении