https://crimea.ria.ru/20230908/rabotaet-dnepr-vsu-poteryali-esche-38-boevikov-na-khersonskom-napravlenii-1131256135.html

Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении

Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении

За прошедшие сутки в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T12:32

2023-09-08T12:32

2023-09-08T12:32

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128449646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08df6547a2d199695b61fdd9c7c6520d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в результате работы бойцов российской группы "Днепр" ВСУ потеряли на Херсонском направлении 38 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую и автомобильную технику. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, четверо военнослужащих ВСУ убиты, пятеро получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, противник потерял троих боевиков убитыми, четверых - ранеными.Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" разгромили позиции двух подразделений ВСУ, две гаубицы с боекомплектом и минометный расчет. Противник потерял более 30 боевиков, из них 22 убитыми, 16 ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиАрмия России продвигается на Купянском направленииКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости