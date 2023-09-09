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В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ

В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023

В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ

Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили позиции одного из подразделений 126 бригады теробороны ВСУ, базировавшиеся возле населенного... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T14:39

2023-09-09T14:39

2023-09-09T14:39

херсонская область

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили позиции одного из подразделений 126 бригады теробороны ВСУ, базировавшиеся возле населенного пункта Ольговка. Видео этого огневого удара размещено в Telegram-канале "Херсонский вестник".На видео, опубликованном в Telegram-канале, зафиксирован момент уничтожения пункта временной дислокации и позиции подразделения украинских боевиков.Ранее сообщалось, что артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении взорвали склад с боеприпасами противника. Тогда информацию официально подтвердили в сводке Минобороны России.Кроме того, сообщается, что в Херсонской области артиллеристы этого же героического подразделения уничтожили пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ и ангар с иностранной техникой западного производства.Утверждается, что в нем наряду с украинской техникой находились БТР "Kirpi", бронеавтомобили "Dingo ATF", "Казак-2", а также HMMWV "Хамви".Ранее в командовании группировки "Днепр" сообщили, что на Херсонском направлении противник потерял 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также были уничтожены три гаубицы и минометный расчет.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт – ФСБПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперацииКатастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу