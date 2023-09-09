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В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ
В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023
В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ
Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили позиции одного из подразделений 126 бригады теробороны ВСУ, базировавшиеся возле населенного... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T14:39
2023-09-09T14:39
херсонская область
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили позиции одного из подразделений 126 бригады теробороны ВСУ, базировавшиеся возле населенного пункта Ольговка. Видео этого огневого удара размещено в Telegram-канале "Херсонский вестник".На видео, опубликованном в Telegram-канале, зафиксирован момент уничтожения пункта временной дислокации и позиции подразделения украинских боевиков.Ранее сообщалось, что артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении взорвали склад с боеприпасами противника. Тогда информацию официально подтвердили в сводке Минобороны России.Кроме того, сообщается, что в Херсонской области артиллеристы этого же героического подразделения уничтожили пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ и ангар с иностранной техникой западного производства.Утверждается, что в нем наряду с украинской техникой находились БТР "Kirpi", бронеавтомобили "Dingo ATF", "Казак-2", а также HMMWV "Хамви".Ранее в командовании группировки "Днепр" сообщили, что на Херсонском направлении противник потерял 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также были уничтожены три гаубицы и минометный расчет.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт – ФСБПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперацииКатастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино
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херсонская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ

ВС РФ уничтожили позиции одного из подразделений 126 бригады теробороны ВСУ

14:39 09.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили позиции одного из подразделений 126 бригады теробороны ВСУ, базировавшиеся возле населенного пункта Ольговка. Видео этого огневого удара размещено в Telegram-канале "Херсонский вестник".
На видео, опубликованном в Telegram-канале, зафиксирован момент уничтожения пункта временной дислокации и позиции подразделения украинских боевиков.

"Кадры уничтожения ПВД и позиции одного из подразделений 126 бригады территориальной обороны ВСУ в районе н.п. Ольговка артиллеристами 205 бригады", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении взорвали склад с боеприпасами противника. Тогда информацию официально подтвердили в сводке Минобороны России.
Кроме того, сообщается, что в Херсонской области артиллеристы этого же героического подразделения уничтожили пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ и ангар с иностранной техникой западного производства.
Утверждается, что в нем наряду с украинской техникой находились БТР "Kirpi", бронеавтомобили "Dingo ATF", "Казак-2", а также HMMWV "Хамви".
Ранее в командовании группировки "Днепр" сообщили, что на Херсонском направлении противник потерял 11 боевиков убитыми и 12 ранеными, а также были уничтожены три гаубицы и минометный расчет.
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